C’est en tout cas ce que semble promettre cette série U9 ! Hisense souhaite en faire une série qui matche avec le segment haut de gamme, dans le but de venir concurrencer l'OLED notamment. Cette série sera donc animée par la technologie RGB MiniLED (avec des diodes rouges, vertes et bleues distinctes en guise de rétroéclairage), mais aussu avec un processeur HiView AI Engine X, une dalle capable de monter à 165 Hz, un traitement antireflet avancé (baptisé AntiReflection PRO), mais aussi la compatibilité HDR avec le Dolby Vision 2. Autrement dit, une configuration unique encore jamais vue sur le marché.