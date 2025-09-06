Voilà peut-être la meilleure annonce de l'IFA du côté des téléviseurs ! Hisense a en effet créé la surprise en dévoilant son U9, sa toute nouvelle série de téléviseurs RGB MiniLED conçu pour le grand public. Une première pour la marque chinoise, qui compte bien profiter de son avance pour démocratiser cette énième (et ultime ?) évolution de la technologie LCD.
Déjà pionnier sur le segment avec le 116UXQ, un mastodonte de 116 pouces vendu 20 000 €, Hisense étend désormais le RGB MiniLED à des formats plus compacts et accessibles. Avec le U9, le constructeur devient le premier à proposer cette technologie sur des diagonales allant de 55 à 100 pouces, avec un tarif de départ qui devrait être fixé à partir de 1 499 euros !
L'évolution ultime du LCD prête à conquérir nos salons ?
C’est en tout cas ce que semble promettre cette série U9 ! Hisense souhaite en faire une série qui matche avec le segment haut de gamme, dans le but de venir concurrencer l'OLED notamment. Cette série sera donc animée par la technologie RGB MiniLED (avec des diodes rouges, vertes et bleues distinctes en guise de rétroéclairage), mais aussu avec un processeur HiView AI Engine X, une dalle capable de monter à 165 Hz, un traitement antireflet avancé (baptisé AntiReflection PRO), mais aussi la compatibilité HDR avec le Dolby Vision 2. Autrement dit, une configuration unique encore jamais vue sur le marché.
Cette offensive d’Hisense intervient alors que Samsung, Sony et TCL expérimentent, eux aussi, autour du rétroéclairage RGB, mais sur des segments bien plus confidentiels. Lors de l'IFA, Samsung a présenté son MR115F, son téléviseur "MicroRGB" de 115 pouces qui sera commercialisé aux alentours de 30 000 euros. Du côté de Sony, nous avons eu le droit à une belle démonstration lors de l'IFA, en observant pour la première fois les capacités d'un modèle qui pourrait être le futur Sony Bravia 10, mais aucun signe de disponibilité pour le moment.
Prix et disponibilité
Avec cette annonce, Hisense prend donc de vitesse ses concurrents en faisant passer cette innovation du statut de vitrine technologique à celui de produit de salon. Pour cause, les tarifs annoncés sont particulièrement intéressants.
La série U9 sera donc déclinée en cinq diagonales (55, 65, 75, 85 et 100 pouces) et devrait être disponible à partir du deuxième trimestre 2026. Le modèle 100 pouces s’affichera à 4 999 euros, soit un positionnement très agressif au regard des promesses sur le papier. Les autres diagonales seront lancées aux tarifs suivant : 55" (1 499 €), 65" (1 799 €), 75" (2 499 €), 85" (2 999 €).