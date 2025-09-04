Après une première annonce en mars que nous avions documenté en mars dernier, Sony profite de l’IFA 2025 pour présenter pour la première fois au public européen sa nouvelle technologie de rétroéclairage LED RVB.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit cette fois-ci d'une démonstration concrète qui confirme les ambitions du constructeur, sans doute avec un lancement dès l'année prochaine. L'objectif serait en effet de proposer une alternative haut de gamme aux écrans OLED, avec de grandes promesses en matière de fidélité d’image.
Une technologie pour surpasser l'OLED ?
Sony l’avait évoquée, elle est désormais bien réelle. La technologie LED RVB de nouvelle génération, mise au point par le géant japonais, s’est montrée pour la première fois en public à l’IFA de Berlin. Le système, encore sans nom commercial officiel, repose sur un rétroéclairage à LED rouges, vertes et bleues contrôlées de façon indépendante, couplé au traitement XR Backlight Master Drive déjà connu pour ses performances dans les téléviseurs haut de gamme Bravia.
Sur le papier, l’objectif de Sony est on ne peut plus simple. Il s'agit d'offrir une précision colorimétrique inégalée, des noirs profonds, des blancs éclatants et une gradation fine de la lumière, dans le respect absolu de l’intention des créateurs de contenus. Cette technologie vise clairement le segment premium, avec une promesse qui dépasse sur certains points les limites actuelles de l’OLED. Sony souhaite se rapprocher toujours plus des intentions des réalisateurs, en recréant une image d’une grande justesse, et ce, dans diverses situations, notamment sur des téléviseurs de grandes diagonales, ou aussi bien dans des environnements lumineux, deux points sur lesquels l'OLED peine encore.
Jusqu’ici, Sony n’avait livré que des éléments techniques sur son système. La présentation berlinoise marque donc une étape majeure, confirmant que le projet entre dans une phase plus concrète. Le constructeur donne aussi à voir un graphique comparatif qui positionne cette dalle LED RVB au-dessus des White OLED, QD-OLED et LED classiques en volume de couleur, y compris à faible luminosité. C’est précisément dans ces zones « intermédiaires » que la marque souhaite se distinguer, là où la subtilité des teintes fait toute la différence.
Une vision fidèle à l’ADN Sony
Cette avancée s’inscrit dans une stratégie cohérente avec l’ADN de Sony, qui cultive depuis des années une approche transversale entre création et restitution. Le constructeur rappelle son expertise dans les outils professionnels (caméras de cinéma, moniteurs de référence, casques audio de studio), qui lui permet de maîtriser toute la chaîne de production et d’affichage.
« Nous faisons le lien entre l’objectif et le salon », résume Daisuke Nezu, directeur de la division produits domestiques. « La technologie RVB a un potentiel immense, et nous avons les moyens de le maîtriser pour garantir une expérience sans compromis. »
Sony Bravia 10 en approche ?
Si aucun téléviseur n’a encore été officialisé, cette démonstration laisse peu de doute : un lancement commercial se prépare potentiellement dès 2026 au sein du catalogue de téléviseurs Bravia, sans doute avec le fameux Bravia 10. Avec cette technologie, Sony espère reprendre la main dans le très haut de gamme, tout en contournant la domination de LG sur l’OLED et de Samsung sur le QD-OLED.
Nous devrions en apprendre encore un peu plus lors de l'IFA en assistant aux démonstrations prévues par la marque. Si tel est le cas, nous ne manqueorns pas de revenir sur sujet dans un prochain article d'ici à quelques jours.
Source : communiqué de presse