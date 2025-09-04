Sony l’avait évoquée, elle est désormais bien réelle. La technologie LED RVB de nouvelle génération, mise au point par le géant japonais, s’est montrée pour la première fois en public à l’IFA de Berlin. Le système, encore sans nom commercial officiel, repose sur un rétroéclairage à LED rouges, vertes et bleues contrôlées de façon indépendante, couplé au traitement XR Backlight Master Drive déjà connu pour ses performances dans les téléviseurs haut de gamme Bravia.

Sur le papier, l’objectif de Sony est on ne peut plus simple. Il s'agit d'offrir une précision colorimétrique inégalée, des noirs profonds, des blancs éclatants et une gradation fine de la lumière, dans le respect absolu de l’intention des créateurs de contenus. Cette technologie vise clairement le segment premium, avec une promesse qui dépasse sur certains points les limites actuelles de l’OLED. Sony souhaite se rapprocher toujours plus des intentions des réalisateurs, en recréant une image d’une grande justesse, et ce, dans diverses situations, notamment sur des téléviseurs de grandes diagonales, ou aussi bien dans des environnements lumineux, deux points sur lesquels l'OLED peine encore.