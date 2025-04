Sony n’a pas négligé l’expérience au quotidien. En associant le Bravia 3 à un système audio BRAVIA Theatre, il est possible de bénéficier d’un contrôle centralisé depuis l’application BRAVIA Connect, ou directement via la télécommande du téléviseur grâce à une interface audio intégrée.



Enfin, une attention particulière a été portée à l’accessibilité, avec la fonction lecteur d'écran vocal, des commandes vocales et des raccourcis pour activer ou désactiver les options d’accessibilité en un instant.



Avec le lancement du Bravia 3, Sony complète son catalogue 2025 en proposant une alternative abordable aux nouveaux modèles QD-OLED (Sony Bravia 8 II) et Mini LED (Sony Bravia 5). Un téléviseur qui reprend l’ADN Sony — l’excellence cinéma et la simplicité d'usage — tout en visant un public plus large.



Le Sony Bravia 3 devraient rapidement être disponible chez les revendeurs, il s'affiche déjà en précommande sur la boutique officielle de Sony avec des livraisons prévues entre le 18 et le 26 mai.