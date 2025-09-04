Le téléviseur de 115 pouces, d'abord présenté comme RGB MicroLED lors du CES, est désormais réalité !
Après avoir attiré tous les regards en janvier dernier au CES avec un prototype de 115 pouces, puis officialisé sa phase de production cet été, Samsung vient de dévoiler toutes les caractéristiques de son premier téléviseur Micro RGB. Un modèle hors normes, autant par son format de 292 cm de diagonale que par ses ambitions technologiques. Mais derrière ce lancement se joue aussi une redéfinition stratégique de la gamme ultra haut de gamme de la marque.
Une appellation toujours ambigüe
Malgré l’évolution du nom — de « MicroLED RGB » à « Micro RGB » — le malentendu demeure : le MR115F n’est pas un téléviseur MicroLED auto-émissif, au sens où chaque pixel serait une LED indépendante. Il s’agit bien d’un LCD rétroéclairé, mais dont l’éclairage repose sur un réseau de minuscules LED rouges, vertes et bleues, chacune mesurant moins de 100 micromètres. Ce rétroéclairage "Micro RGB", composé d’unités RVB indépendantes, permet d'obtenir un contrôle plus fin des couleurs qu’avec un système MiniLED classique à LED blanches.
Cette architecture est complétée par ce que Samsung sait faire de mieux en matière de téléviseurs. On y retrouve une dalle 4K 144 Hz dotée du revêtement Glare Free 2.0, que nous avons déjà vu à l'œuvre lors de notre test du Samsung S95F et dont l'objectif n'est autre que de repousser que de gommer les reflets directs et offrir une grande lisibilité de l'image même en pleine journée.
Un monstre bardé d’intelligence artificielle
Samsung met également en avant un nouveau processeur Micro RGB AI, doté d’un NPU deux fois plus puissant que celui des modèles 2024, épaulé par un CPU 15 % plus rapide et un GPU 2,1 fois plus performant. Le traitement d’image s’appuie sur plusieurs briques logicielles, dont AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro et Micro RGB HDR+. Le téléviseur bénéficie également du moteur Color Booster Pro, qui ajuste dynamiquement la saturation selon la scène affichée.
Naturellement, la gestion des couleurs est l’un des arguments majeurs de ce nouveau modèle. Samsung annonce ainsi une couverture à 100 % de l’espace colorimétrique BT.2020, validée par le VDE (Verband der Elektrotechnik), avec à la clé une certification "Micro RGB Precision Color". Samsung revendique également une validation Pantone, incluant plus de 2 000 nuances officielles et 110 tons de peau.
Audio, gaming et connectivité sans compromis
Le volet audio n’est pas en reste puisque ce MR115F embarque un système 4.2.2 de 70 W RMS, avec le support Dolby Atmos, Object Tracking Sound+, Adaptive Sound Pro, Active Voice Amplifier Pro et Q-Symphony qui est, comme d'habitude, de la partie.
Le téléviseur est également taillé pour le jeu vidéo avec ses quatre ports HDMI 2.1, mais aussi l'eARC, le VRR, l'ALLM, la compatibilité G-Sync, et la certification AMD FreeSync Premium Pro.
Un produit de niche… pour poser les bases
Vendu environ 30 000 € (selon la fiche européenne), le Samsung MR115F est clairement un produit de démonstration technologique. Le constructeur vise ici une niche ultra-premium, tout en préparant le terrain pour des formats plus compacts à venir. D’après les annonces faites à l’IFA, Samsung devrait décliner cette technologie en 75", 85" et 98" avec sans doute des annonces à venir pour le CES 2026
En conclusion on peut dire que le MR115F ne vient pas concurrencer directement les MicroLED auto-émissifs comme The Wall. A l'instar d'Hisense et Sony, Samsung cherche surtout à étendre les performances du LCD dans une direction encore peu explorée. Avec ses diodes RVB miniaturisées et sa surcouche IA, ce téléviseur "Micro RGB" pourrait bien constituer l’une des dernières grandes évolutions du LCD, avant une transition vers d’autres formats auto-émissifs plus accessibles.