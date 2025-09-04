Après avoir attiré tous les regards en janvier dernier au CES avec un prototype de 115 pouces, puis officialisé sa phase de production cet été, Samsung vient de dévoiler toutes les caractéristiques de son premier téléviseur Micro RGB. Un modèle hors normes, autant par son format de 292 cm de diagonale que par ses ambitions technologiques. Mais derrière ce lancement se joue aussi une redéfinition stratégique de la gamme ultra haut de gamme de la marque.