Pour ma part, je me questionne encore sur le nombre de zones de local dimming annoncé par Hisense qui évoque un total de 30 720 zones, en précisant qu’il s’agit de 3 x 10 240 zones, une formulation qui interroge. Ce que semble sous-entendre Hisense, c’est que chaque zone de rétroéclairage RGB – composée de trois diodes (rouge, verte, bleue) – devrait être comptée trois fois : une pour chaque couleur primaire. On obtient donc un "triple comptage" des zones, ce qui gonfle de manière assez impressionante le chiffre total.