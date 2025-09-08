Il y a quelques jours, durant l'IFA 2025, nous vous avions parlé d'une annonce énorme chez Hisense côté TV : la nouvelle série Hisense U9 viendrait démocratiser le RGB MiniLED dès 2026 en cassant les prix, mais il y a un hic.
La partition répétée par Hisense à l'occasion de l'IFA 2025 contenait plusieurs fausses notes, à commencer par les tarifs annoncés dans son communiqué de presse, tarifs que nous avions naturellement repris dans notre article, que vous pouvez retrouver ci-dessous.
L'article présent a donc pour vocation de clarifier la situation, en guise d'erratum au précédent.
Des prix finalement incorrects et encore inconnus
Hisense avait frappé fort lors de sa conférence de presse à Berlin, en annonçant une série U9 disponible dès 1 499 euros, avec une déclinaison 100 pouces à 4 999 euros. Des tarifs extrêmement compétitifs, qui laissaient entrevoir une véritable rupture sur le segment du haut de gamme MiniLED avec des modèles qui viendraient se positionner comme concurrent à l'OLED.
Mais selon nos informations auprès d'un représantant de la marque en France, ces prix ne reflètent en réalité aucun positionnement tarifaire officiel et sont tout simplement "complétement éronnés".
L’information transmise par Hisense France semble provenir d'une "erreur de partition" pour ce lancement qu'Hisense nous révèle comme étant "de dernière minute". À ce jour, aucun tarif validé par la maison mère n’a donc été communiqué pour le marché européen, et toute indication de prix doit donc être considérée avec prudence.
Plus de zones d’ombre que de zones de local dimming
Ce flou tarifaire n'est pas tout à fait isolé. En comparant les informations que nous avons pris en note sur le salon et celle fournies lors de la conférence de presse, on perçoit quelques décalages, comme une fausse note en plein concert.
Rien de dramatique, mais sur la couverture colorimétrique BT.2020, nous avons eu quelques difficultés à savoir s'il fallait s'en tenir à 95 % du spectre, ou bien à 100 % comme cela a été affiché sur les slides lors de la conférence de presse organisée au City Cube.
Pour ma part, je me questionne encore sur le nombre de zones de local dimming annoncé par Hisense qui évoque un total de 30 720 zones, en précisant qu’il s’agit de 3 x 10 240 zones, une formulation qui interroge. Ce que semble sous-entendre Hisense, c’est que chaque zone de rétroéclairage RGB – composée de trois diodes (rouge, verte, bleue) – devrait être comptée trois fois : une pour chaque couleur primaire. On obtient donc un "triple comptage" des zones, ce qui gonfle de manière assez impressionante le chiffre total.
En réalité, si une zone local dimming est contrôlée indépendamment, elle l’est en tant qu’unité fonctionnelle de rétroéclairage, même si elle repose sur une combinaison RGB. Les trois couleurs ne peuvent pas être pilotées de manière indépendante pour produire un éclairage zoné : elles sont synchronisées pour reproduire diverses teintes, selon le signal vidéo. Donc 30 720 zones oui, si le téléviseur diffuse uniquement trois teintes : 100 % rouge, 100 % vert ou 100 % bleu.
Bref, cela n'empêche que la série U9 de Hisense reste une évolution majeure sur le papier, en démocratisant une technologie RGB MiniLED jusqu’ici réservée à des modèles très haut de gamme. Mais pour l’instant, trop d’incertitudes planent encore autour de ces modèles : positionnement tarifaire, performances exactes, nous espérons avoir des informations plus précises prochainement.