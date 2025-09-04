Acemate, le nouveau robot de SwitchBot, pourrait bien devenir votre futur partenaire de tennis. Équipé d’une intelligence artificielle et de capteurs avancés, il se déplace et renvoie les balles avec la précision d’un véritable joueur.
La science-fiction d’hier s’invite désormais dans notre quotidien : nous évoluons dans un monde où les robots tondent nos pelouses, assemblent nos voitures, préparent nos repas, livrent nos colis… et maintenant, ils font même du sport ! SwitchBot frappe fort, au propre comme au figuré, en dévoilant à l’IFA 2025 de Berlin sa dernière création : Acemate, un robot de tennis animé par l’intelligence artificielle, capable de véritables échanges.
Un robot qui joue vraiment au tennis
Oui, vous avez bien lu ! Frottez-vous les yeux autant que vous voulez : Acemate est bel et bien capable de faire des échanges. Ce n’est pas une simple boîte statique au milieu du court qui se contente d’envoyer des balles au hasard. Ce robot anticipe les trajectoires, se positionne tout seul, et renvoie des coups variés comme le ferait un véritable joueur.
Certes, ce n’est pas un partenaire de chair et d’os avec lequel vous pourrez échanger quelques mots à la fin de l’entraînement. Mais lui, au moins, est toujours disponible et sait s’adapter à votre niveau. Il est conçu aussi bien pour le débutant qui souhaite améliorer ses frappes que le compétiteur aguerri, désireux de se perfectionner.
Les secrets du SwitchBot Acemate
Comme mentionné précédemment, Acemate ne se contente pas de rester immobile au milieu du terrain. Sa structure intègre quatre roues Mecanum qui lui permettent de se déplacer à 360° avec une agilité surprenante. Il peut donc se déplacer de manière latérale, mais aussi avancer au filet et reculer en fond de court.
Au-dessus de sa base, un filet se charge de récupérer les balles lors de l’échange. L’ensemble étant conçu pour offrir un flux continu sans interruption. Cette combinaison unique de mobilité et de gestion des balles transforme Acemate en partenaire d’entraînement ultra-réaliste.
Caméras 4K et intelligence artificielle embarquée
Comment un robot peut-il anticiper la trajectoire d’une balle alors que cet exercice reste complexe même pour un joueur humain ? La réponse réside dans la technologie embarquée. Acemate est équipé de deux caméras binoculaires 4K couplées à des algorithmes d’intelligence artificielle, l’ensemble lui permettant de lire le jeu à la perfection.
C’est simple : il assure une précision au centimètre près et affiche un temps de réaction fulgurant de seulement 0,15 seconde, digne des meilleurs professionnels. Ajoutez à cela une vitesse de déplacement pouvant atteindre 5 m/s, et vous obtenez un robot capable de couvrir l’ensemble du court, d’atteindre quasiment toutes les balles et de les renvoyer avec une précision redoutable.
Il connait tous les coups du tennis
Vous vous dites sans doute : « D’accord, c’est bien beau tout ça, mais si c’est pour ramasser une balle en cloche à chaque échange, non merci… ».
Eh bien, ce serait faire insulte aux capacités de notre cher Acemate. Ce dernier connait tous les coups du tennis moderne : topspin, backspin, frappes à plat, slices et lobs réglables. Avec même la possibilité d’atteindre une vitesse de 113 km/h, de quoi mettre en difficulté les plus téméraires.
Plus qu’un partenaire de jeu : un véritable coach
Acemate possède des capacités remarquables. Et si l’histoire s’arrêtait là, ce serait déjà un bel exploit. Mais l’appareil va plus loin ! Il se mue aussi en véritable coach de tennis.
Ses caméras binoculaires 4K ne se contentent pas de suivre chaque frappe, elles enregistrent en temps réel les données du joueur (vitesse de balle, le taux de rotation, le passage au-dessus du filet et le placement).
Ces informations, traitées par l’intelligence artificielle, sont ensuite restituées dans l’application Acemate, disponible sur iOS et Android. Le joueur y retrouve des cartes de jeu, des graphiques de répartition et des statistiques détaillées, l’ensemble offrant une lecture nette des forces, faiblesses et des axes de progression.
Des entraînements personnalisés
Sur cette base, l’utilisateur peut cibler son travail. Plusieurs modes sont proposés : exercices de précision, séquences multi-points pour le déplacement, ou des simulations aléatoires afin de recréer la pression d’un match. L’expérience est d’autant plus pertinente que le robot est capable de recréer toute la palette du tennis avec des frappes profondes depuis la ligne de fond, des amortis courts, ou encore des volées croisées.
Comme si ne suffisait pas, l’intégration de l’Apple Watch permet d’enregistrer et d’afficher les données biométriques en direct. Le système peut ainsi produire des recommandations personnalisées, allant du simple exercice ciblé, par exemple sur les revers, à des plans de progression sur le long terme. Une manière d’offrir à chaque joueur des séances d’entraînement adaptées afin de progresser.
Un robot compatible avec toutes les surfaces
Acemate fonctionne sur toutes les surfaces de jeu, qu’il s’agisse de terre battue, de gazon ou de dur. Son format compact facilite son transport dans le coffre d’une voiture, et il se contrôle facilement depuis l’application mobile.
Côté autonomie, sa batterie de 6 700 mAh est capable d’assurer jusqu’à trois heures d’entraînement en continu. Le remplacement se faisant en quelques secondes, il est possible de prolonger les sessions sans casser le rythme du joueur. Enfin, noter que le robot embarque un chargeur de 80 balles pour ne pas être interrompu à la moindre faute.
SwitchBot fait le plein d’innovations à l’IFA 2025 !
Après avoir bluffé tout le monde avec son Acemate, la marque ne s’arrête pas là et dévoile toute une panoplie d’équipements et d’appareils connectés. Au menu : détecteur de présence, thermostat connecté pour radiateurs, ventilateur, et d’éclairages intelligents. Mais la vraie star, c’est sans doute le SwitchBot Hub IA : un hub domestique qui ne se contente pas d’automatiser vos appareils. Il embarque à la fois une IA locale et un modèle de langage visuel. Autrement dit, il comprend ce qui se passe dans le monde réel et peut déclencher des actions intelligentes, le tout en préservant la confidentialité.
SwitchBot propose aussi un cadre photo numérique pas comme les autres. Pas d’écran classique ici, mais la technologie E Ink Spectra 6. L’intérêt ? Afficher vos plus beaux souvenirs, en profitant de couleurs éclatantes, mais sans la lumière bleue agressive pour les yeux.
Et pour finir en beauté, quoi de mieux qu’un adorable animal de compagnie IA. Imaginez un robot domestique qui reconnaît les membres de la famille, répond aux gestes et aux émotions, affiche des sentiments tels que le bonheur, la tristesse ou la jalousie.