Comme mentionné précédemment, Acemate ne se contente pas de rester immobile au milieu du terrain. Sa structure intègre quatre roues Mecanum qui lui permettent de se déplacer à 360° avec une agilité surprenante. Il peut donc se déplacer de manière latérale, mais aussi avancer au filet et reculer en fond de court.

Au-dessus de sa base, un filet se charge de récupérer les balles lors de l’échange. L’ensemble étant conçu pour offrir un flux continu sans interruption. Cette combinaison unique de mobilité et de gestion des balles transforme Acemate en partenaire d’entraînement ultra-réaliste.