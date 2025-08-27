Sharp va lancer au Japon en novembre 2025 Poketomo, un petit robot inspiré du suricate et doté d’une intelligence artificielle. Il se présente aussi sous forme d’application mobile, moyennant un abonnement mensuel.
- Sharp lancera en novembre 2025 Poketomo, un petit robot suricate avec IA, accessible aussi via une application mobile.
- Le robot de 12 cm offre des échanges vocaux personnalisés, mémorisant conversations et lieux pour créer un lien durable.
- Poketomo vise à être un compagnon émotionnel, soutenant les utilisateurs dans les moments de solitude ou de baisse de moral.
Ce compagnon, d’environ 12 centimètres, prend la forme d’un suricate et agit par des échanges vocaux personnalisés grâce à l'IA. Une application mobile complète le produit, disponible moyennant un abonnement de 495 yens par mois (environ 3,40 euros). Sharp annonce que cette technologie permet de dialoguer et de créer un lien durable en mémorisant les conversations et les lieux visités. Le robot sera présenté au Tokyo Toy Show fin août 2025, juste avant sa sortie.
Un compagnon émotionnel pensé pour durer
Le robot Poketomo mesure 12 centimètres et pèse environ 200 grammes. Sa forme s’inspire du suricate, plus ou moins réussi. Il se glisse dans la poche ou s’accroche à un sac, avec une pochette dédiée. Un anneau lumineux sur son ventre change de couleur selon son état. Sharp décrit son fonctionnement : il « initie des conversations pour mieux vous connaître » et « encourage lorsque vous vous sentez déprimé ».
Le robot est équipé de micros, d’un haut-parleur et d’une caméra. Ses échanges s’appuient sur une technologie propriétaire nommée CE-LLM. Elle permet de mémoriser les discussions passées et les lieux visités. Les conversations reprennent là où elles se sont arrêtées, même entre la version physique et l’application mobile. Sharp explique : « Vous pouvez discuter avec la version application par voix ou par SMS. Les conversations sont partagées avec le robot, garantissant une mémoire transparente des expériences ».
En plus de répondre par la voix, le robot agit par des gestes et les changements de couleur de la LED. Sharp complète ce lancement par une série manga diffusée sur son compte X officiel, afin d’offrir une dimension culturelle au personnage. Le kit complet pour créer un sentiment d’attachement au-delà du gadget. Sharp a pensé à tout.
Une technologie conçue comme un soutien face à la solitude
Sharp présente Poketomo comme un « compagnon de poche qui rend le quotidien plus agréable ». L’IA ne joue pas le rôle d’un assistant vocal classique, car ses capacités pratiques restent limitées. Sharp précise que l’objectif principal est de soutenir les utilisateurs « dans les moments de la vie », y compris en cas de solitude ou de baisse de moral.
Le journaliste Hannes Brecher souligne dans Notebook Check que « Poketomo propose quelques fonctionnalités typiques d’un assistant vocal » mais qu’il « fait preuve d’empathie pour soutenir les utilisateurs dans les moments d’émotion ». Le robot devient ainsi une présence accessible, capable d’offrir réconfort et encouragements. Sharp se positionne sur le créneau émotionnel sans doute après avoir constaté que de plus en plus d'utilisateurs se servent des Chatbots comme conseillers ou compagnons, souvent à leurs dépens.
L’abonnement mensuel pour la version application coûte 495 yens, soit environ 3,40 euros. Le prix du robot physique n’a pas encore été communiqué. Sharp ouvre les précommandes au Japon fin août et organise une démonstration au Tokyo Toy Show 2025. Le public pourra tester le compagnon directement sur place.
Sharp poursuit une voie déjà explorée avec son robot RoBoHoN lancé en 2016. Le marché japonais connaît aussi des succès comme le chien robot Aibo de Sony, relancé en 2018 après une première production arrêtée en 2006. Plusieurs milliers d’unités d’Aibo ont été vendues.
Sharp rappelle aussi que les Tamagotchis ont connu une énorme popularité mondiale, avec plus de 80 millions d’exemplaires écoulés depuis la fin des années 1990. Ce lien générationnel pourrait pousser certains milléniaux à adopter Poketomo comme nouvelle forme de doudou numérique.
Source : Communiqué de presse Sharp