Le robot Poketomo mesure 12 centimètres et pèse environ 200 grammes. Sa forme s’inspire du suricate, plus ou moins réussi. Il se glisse dans la poche ou s’accroche à un sac, avec une pochette dédiée. Un anneau lumineux sur son ventre change de couleur selon son état. Sharp décrit son fonctionnement : il « initie des conversations pour mieux vous connaître » et « encourage lorsque vous vous sentez déprimé ».

Le robot est équipé de micros, d’un haut-parleur et d’une caméra. Ses échanges s’appuient sur une technologie propriétaire nommée CE-LLM. Elle permet de mémoriser les discussions passées et les lieux visités. Les conversations reprennent là où elles se sont arrêtées, même entre la version physique et l’application mobile. Sharp explique : « Vous pouvez discuter avec la version application par voix ou par SMS. Les conversations sont partagées avec le robot, garantissant une mémoire transparente des expériences ».

En plus de répondre par la voix, le robot agit par des gestes et les changements de couleur de la LED. Sharp complète ce lancement par une série manga diffusée sur son compte X officiel, afin d’offrir une dimension culturelle au personnage. Le kit complet pour créer un sentiment d’attachement au-delà du gadget. Sharp a pensé à tout.