NXTPAPER 60 Ultra : le smartphone qui veut du bien à vos yeux

Produit phare du line-up mobilité TCL de l’IFA 2025, le NXTPAPER 60 Ultra inaugure la technologie d'affichage NXTPAPER 4.0. En s'appuyant sur la polarisation circulaire pour mimer la lumière du jour, cet écran serait selon TCL aussi doux pour les yeux que la page d'un livre. Concrètement, la dalle imiterait la lumière naturelle, supprimerait le scintillement de l'affichage et filtrerait une partie de la lumière bleue du rétroéclairage, ce qui limiterait la fatigue visuelle, les picotements et les maux de tête après de longues sessions d'utilisation.

Son traitement antireflet resterait efficace même près d’une fenêtre ou carrément à l'extérieur, tandis que l’écran pourrait faire descendre très bas sa luminosité pour lire le soir dans l'obscurité. Le rendu papier et mat de la dalle de 7,2" (diagonale de 18,3 cm, définition de 1 080 points × 2 340, rafraîchissement à 120 Hz) serait aussi plus agréable pour la prise de notes avec le stylet de l'appareil.