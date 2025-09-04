Parmi ses nouveautés de fin d'année, TCL veut prouver qu’il n'est pas qu'un fabricant de TV : le smartphone NXTPAPER 60 Ultra mise sur un écran « papier » pensé pour les yeux. Cap sur la famille aussi, avec un téléphone avec double contrôle parental et une montre connectée pour enfants, tandis que le vidéoprojecteur Playcube promet une salle ciné nomade sur n’importe quel mur, où que vous soyez.
NXTPAPER 60 Ultra : le smartphone qui veut du bien à vos yeux
Produit phare du line-up mobilité TCL de l’IFA 2025, le NXTPAPER 60 Ultra inaugure la technologie d'affichage NXTPAPER 4.0. En s'appuyant sur la polarisation circulaire pour mimer la lumière du jour, cet écran serait selon TCL aussi doux pour les yeux que la page d'un livre. Concrètement, la dalle imiterait la lumière naturelle, supprimerait le scintillement de l'affichage et filtrerait une partie de la lumière bleue du rétroéclairage, ce qui limiterait la fatigue visuelle, les picotements et les maux de tête après de longues sessions d'utilisation.
Son traitement antireflet resterait efficace même près d’une fenêtre ou carrément à l'extérieur, tandis que l’écran pourrait faire descendre très bas sa luminosité pour lire le soir dans l'obscurité. Le rendu papier et mat de la dalle de 7,2" (diagonale de 18,3 cm, définition de 1 080 points × 2 340, rafraîchissement à 120 Hz) serait aussi plus agréable pour la prise de notes avec le stylet de l'appareil.
Sous le capot, on retrouve un processeur MediaTek Dimensity 7400, un octuple cœur à 2,6 GHz, avec 12 Go de mémoire vive et 512 Go d'espace de stockage. Vous découvrirez aussi dans ce smartphone sous Android 15 l’appli TCL Note et, tendance oblige, une suite d’outils IA (mémos vocaux malins, résumé/réécriture, etc.). La photo n’est pas en reste puisqu'on retrouve au dos de ce NXTPAPER 60 Ultra un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 3x (f/2,4), un grand-angle de 50 Mpx (f/1,8) et un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2). Le capteur frontal affiche lui la bagatelle de 32 Mpx (f/2,2). La batterie atteint les 5 200 mAh et la charge rapide 33 watts est de la partie. Comptez environ 1h30 pour recharger complètement le téléphone, la contrepartie d’intégrer un tel accumulateur sans augmenter considérablement la vitesse de charge.
Signalons pour finir un châssis pourvu d'un indice de protection IP68, ce qui confère à ce smartphone une étanchéité jusqu’à 30 minutes à 1,5 mètre sous l'eau douce. Parmi les accessoires fournis, citons une pochette magnétique pour utiliser son téléphone dans toutes les positions sans risquer de le casser et le stylet T-Pen Magic qui, bonne nouvelle, sera compris dans le prix de l'appareil. En parlant de la douloureuse, le NXTPAPER 60 Ultra sera disponible en France dès octobre à 599€ (version 512 Go avec ses accessoires magnétiques).
NXTPAPER 5G Junior : un téléphone pensé pour les ados
Voici un téléphone pensé aussi bien pour les enfants/préados… que pour la tranquillité de leurs parents. Son écran de 6,67" (16,9 cm, définition 720p) NXTPAPER "doux pour les yeux" limite la lumière bleue, évite les reflets et reste confortable à regarder la nuit venue : moins de fatigue, plus de plaisir à lire... ou réviser ! Le mode Digital Detox coupe les notifications et les applis distrayantes pour aider nos chères têtes blondes à se concentrer sur leurs devoirs et à mieux dormir.
Côté sécurité, tout se gère via Google Family Link : filtrage de contenus, localisation en temps réel, contrôle fin du temps d’écran et des applis. Le NXTPAPER 5G Junior embarque un processeur MediaTek Dimensity 6 300 (octo-cœur à 2,4 GHz) accompagné de 8 Go de mémoire vive et d'un espace de stockage de 256 Go extensible par carte mémoire microSD.
Notons la présence d'un double capteur photo principal (50+5 Mpx) et d’un capteur frontal à selfies de 8 Mpx, la compatibilité avec les réseaux téléphoniques 5G et une prise mini-jack de 3,5 mm pour brancher un casque audio classique (comme quoi, quand on veut, on peut !). En revanche, c'est raté pour la rentrée : il faudra attendre le premier trimestre 2026 pour acquérir ce smartphone, qui sera commercialisé sous une seule couleur (gris), mais avec une coque de protection colorée, à 249€.
Kids Watch MT48 : la montre qui rassure les parents
Nouvelle venue au poignet des plus jeunes, la Kids Watch MT48 succède à la MT46, notamment proposée en France par Bouygues Télécom avec un abonnement téléphonique. Design robuste, cartes SIM/eSIM selon l'opérateur et nouvelles couleurs fun (Galactic Blue, Cosmic Pink, Lunar Cream, Nebula Grey) pour plaire un peu plus aux enfants, l’accent reste mis sur la sécurité et la communication simplifiée famille-enfant via l'écran de 1,68 pouce (4,3 cm), la caméra 2 Mpx, le haut-parleur et le micro intégrés, le tout en Wi-Fi ou 4G. Là aussi, pas de disponibilité avant début 2026.
Playcube : le vidéoprojecteur compact qui se plie à vos envies
Le Playcube mise sur un format orientable à 90° pour projeter partout une image de 30 à 150 pouces (soit 76 à 381 cm). Au menu : correction instantanée de l’image, 750 lumens ISO, Google TV intégré pour le streaming des films et séries, Dolby Audio, autocalibrage et autonomie de 3h pour les sessions nomades. De quoi transformer un mur en écran sans s’encombrer d'un gros appareil ni se prendre la tête avec les branchements et les réglages. Ce vidéoprojecteur sera disponible en France au cours du dernier trimestre 2025 au prix conseillé de 799€.