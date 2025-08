Le second acte de cette offensive se jouera dans le monde virtuel. Le casque de réalité étendue (XR), connu sous le nom de code « Project Moohan », est l'aboutissement d'une alliance stratégique de poids entre Samsung, Google et Qualcomm. Loin d'être un simple produit, il représente une plateforme matérielle et logicielle conçue pour prendre d'assaut le marché naissant du spatial computing et faire face à l'Apple Vision Pro. Il tournera sous Android XR, un système d'exploitation bâti pour l'occasion par Google, et sera propulsé par une puce Snapdragon de dernière génération.

La stratégie de Samsung est ici limpide : laisser Apple essuyer les plâtres pour ensuite proposer une alternative mûrement réfléchie. Le casque Galaxy XR entend bien être plus qu'un simple concurrent technique, visant à surpasser son rival, notamment grâce à une intégration poussée de l'intelligence artificielle Gemini de Google au cœur de l'expérience. Avec une sortie calée plus d'un an après celle de son concurrent, Samsung s'offre le temps d'analyser le marché pour potentiellement proposer un appareil plus abouti et, surtout, mieux positionné sur le plan tarifaire.