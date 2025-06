Au-delà de cette innovation, The Premiere 5 reste avant tout un vidéoprojecteur à ultra-courte focale, capable de projeter une image jusqu’à 100 pouces à quelques centimètres du mur. Il s’appuie pour cela sur une technologie triple-laser avec une luminosité annoncée à 500 lumens ANSI. Il se contente néanmoins d'une définition Full HD. Naturellement, nous sommes loin de ce que propose des vidéoprojecteurs comme les Samsung The Premiere 7 ou The Premiere 9, l'usage proposé est néanmoins bien différent.



Samsung intègre également un système de réglages automatiques (focus et correction du trapèze), un zoom numérique (de 40 à 100 pouces) et une interface Smart TV complète sous Tizen OS. Cela permet d’accéder facilement à Netflix, Prime Video, Disney+, mais aussi aux chaînes TV via les applications des opérateurs et bien sûr grâce à Samsung TV Plus.