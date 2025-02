Samsung a renouvelé ses deux vidéoprojecteurs à ultra-courte focale, initialement sortis en 2020. En plus du The Premiere 7, le The Premiere 9 a, lui aussi, le droit à une mise à jour substantielle. La principale différence entre ces deux produits n'est autre que la source laser puisque The Premiere 7 a le droit à une source triple laser qui améliore notamment la couverture colorimétrique, la luminosité et le contraste. Le choix sera surtout guidé par le budget car, à son meilleur prix, The Premiere 9 (LPU9D) se trouve à 3 990 euros.