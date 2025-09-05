Pensé pour les nomades, ce modem-routeur de poche transforme la 5G en hotspot Wi-Fi 6 capable de connecter jusqu’à 16 appareils, le tout dans un boîtier IP68 qui encaisse les péripéties du quotidien, avec des fonctions vraiment pratiques et un tarif contenu dans cette catégorie de produits. Portrait d'un baroudeur connecté.
Au milieu des annonces du Swift Air 16, de nouveaux chromebooks et moniteurs gamers, Acer nous a réservé une belle petite surprise lors de l’IFA 2025 avec un nouveau routeur de poche. Conçu pour les utilisateurs nomades et baroudeurs, le Connect M4 intègre tout ce qu'il faut pour rester connecté à Internet où que vous soyez, pour peu que vous restiez sous couverture du réseau téléphonique : 5G, Wi-Fi 6, châssis IP68, SIM et eSIM ainsi qu'une batterie de 8 000 mAh dotée d'une autonomie allant jusqu’à 28h. Un produit bientôt disponible à la vente en France au prix conseillé de 249€.
Jusqu'à 16 appareils connectés simultanément
Pensé pour partager la 5G en déplacement, le M4 transforme votre forfait mobile (soit une 2e carte SIM, soit un 2e abonnement avec suffisamment de data) en point d’accès Wi-Fi 6 pour jusqu’à 16 appareils (PC, tablette, console portable, etc.). La compatibilité double-SIM (voire triple avec le support des vSIM) facilite l’accès aux réseaux téléphoniques de nombreux pays sans avoir à jongler avec les cartes SIM. Les commerciaux, créateurs et utilisateurs en situation d'ultra-mobilité apprécieront.
Vu de l'extérieur, ce routeur ressemble à une sorte de disque dur externe renforcé auquel on aurait ajouté un écran LCD 2,4 pouces (diagonale de 6,1 cm, définition non communiquée). Autre particularité : son châssis IP68 lui offrirait une résistance aux éclaboussures et à l'humidité, il pourrait même résister pendant 30 minutes à 1,5 m de profondeur dans de l'eau douce. Avec ses 295 grammes sur la balance et ses dimensions relativement compactes (14 × 8,6 × 1,9 cm), vous pourrez le glisser dans n'importe quel sac et l’oublier même en fonctionnement. Son port USB-C et sa batterie de 8 000 mAh pourront aussi servir à recharger votre smartphone s’il vous fait le coup de la panne de batterie.
Sous le capot, Acer annonce un processeur MediaTek (modèle ARM non précisé). Il est accompagné de 3 Go de mémoire vive et d'un espace de stockage eMMC de 8 Go pour faire tourner le système d'exploitation embarqué et les différentes fonctions réseau du modem-routeur. Côté sécurité : le Connect M4 joue la carte « entreprise » avec un chiffrement WPA3, un pare-feu et un VPN intégré. Notons la compatibilité NFC pour configurer rapidement le modem-routeur avec votre smartphone, mais aussi, par exemple, intégrer un nouveau service VPN ou un abonnement eSIM sans avoir à passer par l'interface LCD. Petite précision, la connexion Wi-Fi est bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz). Si vous en voulez davantage, il faudra alors monter en gamme et craquer pour le Connect M6E 5G.
Connect M6E 5G : cap sur le Wi-Fi 6E, plus de monde connecté
Même si Acer n'a pas annoncé officiellement sa disponibilité en France (on le trouve déjà sur la boutique en ligne de la marque à 269,90€), le fabricant taïwanais pousse le concept un cran plus loin avec ce modem-routeur 5G : Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz, mais en dual-band, c'est-à-dire 2,4 GHz + 5 GHz ou 2,4 GHz + 6 GHz) et jusqu’à 20 appareils connectés. À l’intérieur du châssis toujours IP68 et renforcé, on passe à 4 Go de RAM et 16 Go de stockage eMMC. La batterie reste quant à elle à 8 000 mAh avec une autonomie annoncée similaire à celle du M4.
Pour finir, signalons que, sur le stand d’Acer à l’IFA 2025, nous avons pu découvrir un petit accessoire très malin compatible avec ces deux modems-routeurs. Un microphone USB-C qui transforme l'appareil en un enregistreur vocal. Ce micro devrait être prochainement disponible en bundle avec l'un de ces deux produits. De quoi offrir un peu plus de polyvalence aux Connect M4 et M6E, et les rendre encore plus irrésistibles sur un marché où les modems-routeurs 5G nomades performants restent encore trop coûteux à notre goût.