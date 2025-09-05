Au milieu des annonces du Swift Air 16, de nouveaux chromebooks et moniteurs gamers, Acer nous a réservé une belle petite surprise lors de l’IFA 2025 avec un nouveau routeur de poche. Conçu pour les utilisateurs nomades et baroudeurs, le Connect M4 intègre tout ce qu'il faut pour rester connecté à Internet où que vous soyez, pour peu que vous restiez sous couverture du réseau téléphonique : 5G, Wi-Fi 6, châssis IP68, SIM et eSIM ainsi qu'une batterie de 8 000 mAh dotée d'une autonomie allant jusqu’à 28h. Un produit bientôt disponible à la vente en France au prix conseillé de 249€.

Jusqu'à 16 appareils connectés simultanément

Pensé pour partager la 5G en déplacement, le M4 transforme votre forfait mobile (soit une 2e carte SIM, soit un 2e abonnement avec suffisamment de data) en point d’accès Wi-Fi 6 pour jusqu’à 16 appareils (PC, tablette, console portable, etc.). La compatibilité double-SIM (voire triple avec le support des vSIM) facilite l’accès aux réseaux téléphoniques de nombreux pays sans avoir à jongler avec les cartes SIM. Les commerciaux, créateurs et utilisateurs en situation d'ultra-mobilité apprécieront.