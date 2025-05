Vous vous souvenez quand on vous disait que le nouveau Predator Triton 14 AI était tout de même un poil cher ? Eh bien Acer a visiblement pensé qu'il serait bon de proposer une alternative moins coûteuse sous l'égide Predator. En parallèle du Triton 14 (et du Nitro V14 AI dévoilé au CES sur l'entrée de gamme), la marque a donc dévoilé le Predator Helios 14 AI. Attendu en Europe courant juillet à partir de 1699 euros, ce nouvel ultraportable gaming n'a pas grand chose à envier à son cousin.

Il embarque un écran OLED 2,K de 14,5 pouces, montant à 120 Hz, et propose une configuration un peu plus traditionnelle pour un gamer, en s'appuyant sur un processeur Intel « Arrow Lake »… en lieu et place de la puce « Lunar Lake » installée sur le Predator Triton 14 AI. Ce dernier conserve toutefois l'avantage de la finesse et de la légèreté, puisque l'Helios Neo 14 AI va chercher dans les 21 mm d'épaisseur pour 1,9 kg (soit 3 bons milimètres supplémentaires et 300 grammes de plus que le Triton).