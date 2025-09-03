Dans un secteur des moniteurs gaming marqué par une progression rapide des technologies d'affichage, Acer a dévoilé à l'IFA 2025 de Berlin une série de produits qui intègrent des panneaux OLED pour un contraste élevé et des taux de rafraîchissement extrêmes pour toujours plus de performances.

Parallèlement, les résolutions 4K et 5K se démocratisent, offrant une densité de pixels supérieure pour les configurations haut de gamme, tandis que les technologies de synchronisation adaptative deviennent indispensables.