Acer profite de l’IFA 2025 pour enrichir ses gammes Nitro et Predator avec des moniteurs qui visent aussi bien les joueurs occasionnels que les compétiteurs. Résolutions 5K, dalles incurvées de près de 40 pouces et taux de rafraîchissement record : le constructeur n'n'est pas là pour rigoler.
Dans un secteur des moniteurs gaming marqué par une progression rapide des technologies d'affichage, Acer a dévoilé à l'IFA 2025 de Berlin une série de produits qui intègrent des panneaux OLED pour un contraste élevé et des taux de rafraîchissement extrêmes pour toujours plus de performances.
Parallèlement, les résolutions 4K et 5K se démocratisent, offrant une densité de pixels supérieure pour les configurations haut de gamme, tandis que les technologies de synchronisation adaptative deviennent indispensables.
Acer Nitro : immersion et polyvalence pour tous les profils
La gamme Nitro s’étoffe avec quatre nouveaux modèles pensés pour couvrir un large spectre d’usages. Le Nitro XV275K V6 mise sur une dalle 27 pouces 4K UHD à 180 Hz, idéale pour combiner productivité et sessions de jeu. Le Nitro XV273U W1 pousse la fluidité encore plus loin avec un taux de rafraîchissement overclockable à 275 Hz, séduisant pour les joueurs compétitifs.
Les amateurs de très haute définition pourront se tourner vers le Nitro XV270X, capable d’afficher une résolution 5K (5120 x 2880), rare dans cette gamme de prix. Enfin, l’imposant Nitro XZ403CKR adopte une dalle incurvée de 39,7 pouces en 5K WUHD, avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 288 Hz en mode dynamique. Une proposition taillée pour l’immersion, qui place Acer en rival direct de Samsung ou LG sur le segment des grands formats.
En combinant technologies AMD FreeSync Premium, temps de réponse à 1 ms et haut-parleurs intégrés sur plusieurs modèles, Acer mise sur la polyvalence : ces écrans visent autant le jeu que le streaming et le divertissement.
Predator X27U F8 : la vitesse avant tout
Chez Predator, l’objectif est clair : viser l’élite du gaming compétitif. Le Predator X27U F8 embarque une dalle OLED WQHD de 26,5 pouces avec un taux de rafraîchissement stupéfiant de 720 Hz. Une première sur le marché, qui surpasse largement les 500 Hz des modèles les plus extrêmes déjà testés sur Clubic.
Avec son temps de réponse de seulement 0,01 ms, sa compatibilité AMD FreeSync Premium Pro et sa couverture colorimétrique DCI-P3 à 99 %, l’écran vise clairement les joueurs eSport en quête d’un avantage compétitif. Reste à savoir si cette surenchère de fluidité, invisible pour l’œil non averti, saura convaincre au-delà des professionnels et passionnés.
Prix, disponibilité et positionnement
Acer annonce une commercialisation échelonnée entre fin 2025 et mi-2026. Les prix débutent à 279 € pour le Nitro XV273U W1, et grimpent jusqu’à 1 199 € pour le Predator X27U F8. Une stratégie claire : Nitro reste accessible, tandis que Predator joue la carte de l’innovation extrême.
|Modèle
|Taille
|Type de dalle
|Résolution
|Taux de rafraîchissement
|Temps de réponse
|Technologie
|Prix annoncé (à partir de)
|Disponibilité
|Nitro XV275K V6
|27 pouces
|IPS
|4K UHD (3840x2160)
|180 Hz
|1 ms (VRB Pro)
|AMD FreeSync Premium, HDR10, 1000 nits
|599 €
|T2 2026
|Nitro XV273U W1
|27 pouces
|IPS
|WQHD (2560x1440)
|275 Hz (OC)
|1 ms (VRB Pro)
|AMD FreeSync Premium, HDR500
|279 €
|T2 2026
|Nitro XV270X
|27 pouces
|IPS
|5K (5120x2880)
|72 Hz (144 Hz en DFR)
|1 ms (VRB)
|AMD FreeSync, 95 % DCI-P3
|699 €
|T1 2026
|Nitro XZ403CKR
|39,7 pouces incurvé (1000R)
|VA incurvée 1000R
|5K WUHD (5120x2160)
|180 Hz (288 Hz en DFR)
|0,5 ms (GTG) / 1 ms (VRB)
|AMD FreeSync Premium, 95 % DCI-P3
|999 €
|T1 2026
|Predator X27U F8
|26,5 pouces
|OLED IPS
|WQHD (2560x1440)
|720 Hz (540 Hz en DFR)
|0,01 ms
|AMD FreeSync Premium Pro, OLED HDR True Black
|1199 €
|T2 2026
Ces annonces confirment une tendance forte du marché : la montée en puissance des écrans ultra-fluides et à très haute définition. Alors que la majorité des joueurs restent encore sur des moniteurs 1080p à 144 Hz, Acer semble parier sur une adoption progressive des standards 4K/5K et des taux de rafraîchissement supérieurs à 240 Hz, déjà présents sur les meilleurs écrans gaming.
Source : CP