Le Chromebook Plus Spin 514, commençons par lui, se positionne plutôt sur le haut de gamme d'Acer en la matière. Il arrivera sur le marché en octobre, à partir de 699 euros en France, et mise sur la nouvelle puce Kompanio Ultra 910 de MediaTek.

Annoncée en avril dernier et gravée en 3 nm, cette dernière regroupe 8 coeurs CPU (1 coeur principal Cortex-X925, 3 cœurs Cortex-X4 et 4 Cortex-A720), une partie graphique Immortalis-G925 MC11 d’ARM, et un NPU intégré capable de développer jusqu'à 50 TOPS de puissance de calcul vouée à l'IA. On y trouve également un modem Wi-Fi 7 dont bénéficie par conséquent le nouvel Acer Chromebook Plus Spin 514, qui épaule ce SoC d'un maximum de 16 Go de RAM (LPDDR5X) et 256 Go de stockage au format UFS 4.0.