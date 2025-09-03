En parallèle de son nouveau Swift Air 16, Acer profite de l'IFA pour dégainer un nouveau Chromebook, équipé pour la première fois d'une puce MediaTek Kompanio Ultra, encore rare sur le marché, et une nouvelle Chromebox sous processeurs Intel Core. On fait le point sur ces nouveaux produits.
Nous vous parlions il y a quelques heures du nouveau Swift Air 16, nouveau fleuron ultra-léger d'Acer, mais le constructeur taïwanais profite également de l'IFA pour nous présenter un nouveau Chromebook Plus Spin 514 et de nouvelles Chromebox CXI6 et Chromebox Mini CXM2.
Chromebook Plus Spin 514 : un modèle sous MediaTek Kompanio Ultra 910 !
Le Chromebook Plus Spin 514, commençons par lui, se positionne plutôt sur le haut de gamme d'Acer en la matière. Il arrivera sur le marché en octobre, à partir de 699 euros en France, et mise sur la nouvelle puce Kompanio Ultra 910 de MediaTek.
Annoncée en avril dernier et gravée en 3 nm, cette dernière regroupe 8 coeurs CPU (1 coeur principal Cortex-X925, 3 cœurs Cortex-X4 et 4 Cortex-A720), une partie graphique Immortalis-G925 MC11 d’ARM, et un NPU intégré capable de développer jusqu'à 50 TOPS de puissance de calcul vouée à l'IA. On y trouve également un modem Wi-Fi 7 dont bénéficie par conséquent le nouvel Acer Chromebook Plus Spin 514, qui épaule ce SoC d'un maximum de 16 Go de RAM (LPDDR5X) et 256 Go de stockage au format UFS 4.0.
Relativement fin et léger (1,55 mm d'épaisseur pour 1,36 kg), l'appareil mise pour le reste sur un écran IPS tactile de 14 pouces 2,8 K / 60 Hz ; ou Full HD+ / 120 Hz, plafonnant dans les deux cas aux environs de 300 nits de luminance maximale.
On y retrouve enfin une batterie de 70 Wh (pour 17 heures d'autonomie selon Acer), une webcam 5 Mpx (ou 1080p en fonction de l'option d'écran choisie) et une sélection de ports relativement minimaliste, avec seulement deux ports USB-C 3.2 et deux ports USB-A 3.2 accompagnés d'une prise casque.
Acer Chromebox CXI6 / Chromebox Mini CXM2 : ChromeOS dans des petites boîtes
Attendus plus tard en septembre, l'une comme l'autre, mais à partir de 499 euros et dès 299 euros respectivement, les Chromebox CXI6 et Chromebox Mini CXM2 sont les nouveaux modèles d'ordinateurs de bureau compact d'Acer animés par ChromeOS.
Avec 166,5 x 165,8 x 43,8 mm, la Chromebox CXI6 s'équipe pour sa part de processeurs Intel Core i3-1305U ; Core 3 100U ; Core 5 120U ou Core 7 150U en fonction du modèle choisi, et d'un maximum de 16 Go de RAM pour 256 Go (au maximum là aussi). On y retrouve une selction de ports relativement complète (3 ports USB-A 3.2, 1 port USB-C 3.2, un lecteur de cartes SD et une prise casque à l'avant ; contre deux ports HDMI 2.1, une sortie DisplayPort, un port LAN, deux ports USB-A 3.2, un port USB-C 3.2 et une prise casque à l'arrière).
Côté connectivité, Acer nous parle enfin d'un modem Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3, tandis que ce modèle peut compter sur deux emplacements M2 pour étendre le stockage, via un SSD M2 à rajouter, et / ou améliorer la connectivité, via un modem M2.
Beaucoup plus compact, comme son nom l'indique, la Chromebox Mini CXM2 voyage beaucoup plus légèrement côté performances. Son châssis de 161,2 x 119,8 x 33,9 mm acceuille en effet des processeurs Intel N150 ; N250 ou Intel Core 3 N350, en fonction de l'option choisie.
Ces puces sont épaulées ici par 16 Go de LPDDR5X au maximum, tandis que la mouture la mieux dotée de cette petite Chromebox Mini CXM2 se contente de 128 Go de mémoire eMMC -- a priori non extensibles, puisque l'emplacement M2 laissé vacant se destine à l'ajout d'une carte Wi-Fi.
Côté connectivité, on y retrouve néanmoins un modem Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 intégré, tandis que les connectiques sont, là aussi, assez variées : trois ports USB-A 3.2 à l'avant ; et deux sorties HDMI 2.1, deux ports USB-A 3.2, un port USB-C 3.2, une prise Ethernet et une prise jack.
Source : Communiqué de Presse Acer France