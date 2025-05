Côté design, pas de folie, l'appareil reprend des lignes bien connues chez Acer, et mise bien plus sur la sobriété que l'originalité pour convenir à un public le plus large possible.

Ce produit n'est toutefois pas sans nous rappeler l'Acer Swift 14 AI, avec quelques fioritures en moins, une charnière différente (inclinable à 180 degrés), des bordures d'écran plus épaisses et un châssis en aluminium moins fluet : tablez ici sur 24,95 mm d'épaisseur au point le plus épais, pour 1,4 kg dans la balance. C'est beaucoup pour un 14 pouces en 2025, mais est-ce bien grave à ce prix ?