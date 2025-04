Nettement plus fin et plus léger, le Nitro 16S AI combine lui aussi un écran IPS de 16 pouces, QHD / 180 Hz et 100% sRGB ; un processeur Ryzen AI 9 365 et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (dans sa meilleure configuration, bien sûr), mais dans un châssis « Slim » de 2 cm d'épaisseur pour 2,8 kg.

Au lieu des 90 Wh de batterie installés sur les Nitro 18 AI et 16 AI, le Nitro 16S AI se contente pour sa part d'une capacité un peu plus restreinte de 76 Wh, mais conserve la même quantité de RAM et de stockage que ses deux cousins.

Il arrivera sur le marché français en juillet, dès 1399 euros en version de base.