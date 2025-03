Quelle que soit la puce choisie, Acer équipe son Go Air d'un maximum de 32 Go de LPDDR5 et de 1 To de SSD. L'appareil accueille enfin des connectiques nombreuses (trois ports USB-C, une sortie HDMI 2.0, un port USB-A 3.2 Gen 1 et une prise casque), mais se contente d'une connectivité Wi-Fi 6 désormais un peu datée.

Comme évoqué plus haut, l'Acer Swift Go est pour l'instant annoncé uniquement en Chine à un tarif compris entre 675 et 725 euros (HT) en fonction de la configuration choisie. Contacté par nos soins, Acer France nous indique ne pas encore avoir d'informations concernant une potentielle commercialisation de ce modèle en Europe.