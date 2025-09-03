Acer profite de son passage à l'IFA 2025 pour annoncer un nouvel ultraportable XXL : le Swift Air 16. Comme son nom l'indique, l'appareil cherche à concurrencer le MacBook Air M4 de 15 pouces, mais en faisant mieux sur l'affichage et la mobilité grâce à son écran OLED et un châssis en alliage de magnésium-aluminium hyper léger.
Le Swift Edge 16 aura-t-il doit à un remplaçant ? C'est la question que nous posions aux représentants d'Acer France lors d'un évènement auquel nous avions été conviés en avril. On nous avait alors répondu « en off » qu'un nouveau modèle était effectivement prévu, mais pour plus tard. Visiblement, nous y sommes.
OLED, Krackan Point, et châssis hyper léger
À l'occasion de l'IFA 2025, le constructeur taïwanais lance un nouveau Swift Air 16, qui s'apparente effectivement à une sorte de fils spirituel de l'Edge 16 2024.
L'appareil est attendu dans l'Hexagone en novembre prochain, à un tarif de départ de 999 euros.
On y trouve les derniers processeurs mobiles AMD « Krackan Point » annoncés par la firme de Lisa Su en janvier, lors du CES. Suivant la configuration choisie, l'Acer Swift Air 16 pourra ainsi compter sur un AMD Ryzen AI 5 340 ou un Ryzen AI 7 350, couplé à un maximum de 32 Go de mémoire vive (LPDDR5) et jusqu'à 1 To de SSD.
Pour en arriver à un tarif inférieur à 1000 euros, le Swift Air 16 ne proposera toutefois pas de dalle OLED sur toutes ses configurations. Dans sa version de base, l'appareil se contentera ainsi d'une simple dalle IPS Full HD+ / 60 Hz.
C'est d'ailleurs cette version IPS qui sera la plus légère : 990 grammes seulement, contre 1,1 kg pour la mouture OLED, qui offre une sérieuse montée en gamme côté affichage, avec une définition 2,8K cette fois, un rafraîchissement 120 Hz et une prise en charge intégrale du spectre DCI-P3.
Le MacBook Air 15 en ligne de mire, mais pas seulement…
Dans les deux cas, cette légèreté, assez impressionnante pour un modèle de 16 pouces, est permise par l'utilisation d'un châssis en alliage de magnésium-aluminium. De quoi faire de l'ombre aux grands modèles LG Gram, dont certains sont d'ailleurs plus lourds sans être tellement plus grands, et battre largement le MacBook Air M4 de 15 pouces à ce petit jeu, au même titre que l'ASUS ZenBook S16 OLED.
Pour le reste, l'engin profite d'une webcam Full HD de 2 Mpx compatible avec l'identification faciale via Windows Hello. On y trouve deux ports USB-C prenant en charge l'alimentation et l'affichage, un port USB-A 3.2, une sortie HDMI 1.4 et une prise casque, ainsi qu'un modem Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.4 et une batterie de 50 Wh… qui nous paraît par contre bien petite.
Acer annonce un maximum de 13 heures d'autonomie avec ce modèle, nous aurons sûrement l'occasion de vérifier tout cela en test dans les mois à venir.
Source : Communiqué de presse Acer France