À l'occasion de l'IFA 2025, le constructeur taïwanais lance un nouveau Swift Air 16, qui s'apparente effectivement à une sorte de fils spirituel de l'Edge 16 2024.

L'appareil est attendu dans l'Hexagone en novembre prochain, à un tarif de départ de 999 euros.

On y trouve les derniers processeurs mobiles AMD « Krackan Point » annoncés par la firme de Lisa Su en janvier, lors du CES. Suivant la configuration choisie, l'Acer Swift Air 16 pourra ainsi compter sur un AMD Ryzen AI 5 340 ou un Ryzen AI 7 350, couplé à un maximum de 32 Go de mémoire vive (LPDDR5) et jusqu'à 1 To de SSD.

Pour en arriver à un tarif inférieur à 1000 euros, le Swift Air 16 ne proposera toutefois pas de dalle OLED sur toutes ses configurations. Dans sa version de base, l'appareil se contentera ainsi d'une simple dalle IPS Full HD+ / 60 Hz.

C'est d'ailleurs cette version IPS qui sera la plus légère : 990 grammes seulement, contre 1,1 kg pour la mouture OLED, qui offre une sérieuse montée en gamme côté affichage, avec une définition 2,8K cette fois, un rafraîchissement 120 Hz et une prise en charge intégrale du spectre DCI-P3.