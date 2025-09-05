À l’occasion de l’IFA 2025, XGIMI est venu compléter son catalogue de vidéoprojecteurs à l'aide d'une nouvelle série baptisée Horizon 20.
Trois modèles sont annoncés, avec un objectif clair pour le constructeur chinois : proposer une qualité d’image taillée pour le cinéma, des performances de jeu revues à la hausse et une installation encore plus souple, sans renier la simplicité d’usage qui a fait le succès de la marque.
Une belle montée en puissance
Après avoir annoncé son tout premier vidéoprojecteur dédié aux installations professionnelles, le dénommé Titan, Xgimi enfonce le clou en annonçant une nouvelle série dans la lignée de l'Horizon Ultra.
Successeur direct de ce dernier, la gamme Horizon 20 marque une rupture en matière de performances. Le modèle phare, l'Horizon 20 Max, atteint "une luminosité digne des salles de cinéma" selon la marque. Elle annonce en effet pas moins de 5 700 lumens ISO grâce à une architecture triple laser RGB et une nouvelle optique baptisée "X-Master Red Ring". Au bout du compte, une configuration pensée pour offrir une image percutante, y compris en environnement lumineux.
Parmi les bonnes nouvelles, on apprend que tous les modèles de cette gamme, à savoir les Horizon 20, Horizon 20 Pro et Horizon 20 Max, adoptent désormais les technologies Dolby Vision, HDR10+, Filmmaker Mode et IMAX Enhanced, consolidant l’ambition cinéma de la série.
Quant aux caractéristiques des deux autres vidéoprojecteurs de cette série, nous devrions en savoir plus rapidement lors de notre déplacement à l'IFA de Berlin, mais les Horizon 20 et Horizon 20 Pro ne devraient, logiquement, pas recourir à une source lumineuse triple laser et probablement se contenter d’une source LED plus classique, comme c’était déjà le cas sur les générations précédentes.
Que sait-on d'autres sur Horizon 20 ?
La série Horizon 20 marque aussi un nouveau cap pour Xgimi en matière de gaming. Le constructeur évoque un mode jeu à très faible latence (annoncée à 1 ms), une compatibilité 240 Hz et la prise en charge du VRR. À noter également qu'un partenariat exclusif a été noué avec Assassin’s Creed: Shadows, signe d’une volonté de mieux cibler le public gamer.
Comme les modèles précédents, les Horizon 20 intègrent Android TV, avec un accès direct à toutes les applications du Play Store. Cette année nous avons néanmoins le droit à une belle nouveauté puisque Netflix est désormais supporté nativement, sans passer par des solutions tierces ni dongles HDMI, sur cette série, ce qui n'était pas le cas avec les précédents projecteurs Horizon.
Prix et disponibilité
Les trois modèles de la série Horizon 20 seront commercialisés à partir du 15 octobre 2025. Les Horizon 20, Horizon 20 Pro et Horizon 20 Max arriveront sur le marché aux tarifs respectifs de 1 699 €, 2 099 € et 2 999 €.
En outre, une offre de lancement permettra aux consommateurs d’obtenir un support Xgimi gratuit et un code pour Assassin’s Creed: Shadows, sur inscription via le site officiel.
Source : communiqué de presse