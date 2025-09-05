La série Horizon 20 marque aussi un nouveau cap pour Xgimi en matière de gaming. Le constructeur évoque un mode jeu à très faible latence (annoncée à 1 ms), une compatibilité 240 Hz et la prise en charge du VRR. À noter également qu'un partenariat exclusif a été noué avec Assassin’s Creed: Shadows, signe d’une volonté de mieux cibler le public gamer.



Comme les modèles précédents, les Horizon 20 intègrent Android TV, avec un accès direct à toutes les applications du Play Store. Cette année nous avons néanmoins le droit à une belle nouveauté puisque Netflix est désormais supporté nativement, sans passer par des solutions tierces ni dongles HDMI, sur cette série, ce qui n'était pas le cas avec les précédents projecteurs Horizon.