Le MoGo 3 Pro conserve ici ses caractéristiques clés : résolution Full HD 1080p, luminosité de 450 ISO Lumens, mise au point automatique et correction trapézoïdale grâce à la technologie ISA 2.0. L’appareil se distingue surtout par son côté compact, léger et facile à installer et propose en outre un son stéréo signé Harman Kardon (2 x 5 W). Il fonctionne sous Google TV, avec un accès direct à Netflix, YouTube, Disney+, et intègre Chromecast ainsi que Google Assistant pour le contrôle vocal.