Du côté des formats audio et vidéo, nous pourrons profiter de l'HDR10 et de l'HDR HLG avec ce vidéoprojecteur. Malgré la compacité de l'appareil, LG évoque un son Dolby Atmos via les deux haut-parleurs intégrés de 4 W chacun… les amateurs de home cinéma pourront néanmoins facilement y associer une barre de son grâce à l’eARC.



Sans viser la puissance lumineuse des modèles home cinéma classiques, le LG CineBeam S va tenter de se démarquer par son format ultra-compact, sa technologie triple laser et ses fonctions automatiques qui facilitent son installation. Idéal pour projeter films, séries ou compétitions sportives dans un petit espace, il combine image 4K, audio immersif et interface smart dans un appareil discret et transportable.



La commercialisation du CineBeam S est prévue pour septembre 2025, avec précommandes dès le 1er septembre, au tarif de 1 299 €.