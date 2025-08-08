Présenté en début d’année au CES 2025, le LG CineBeam S (PU615U) arrivera sur le marché européen début septembre au prix de 1 299 €.
Derrière son format miniature, ce vidéoprojecteur ultra-courte focale cache une fiche technique ambitieuse, portée par une source lumineuse triple laser RVB et une définition 4K UHD.
Une image 4K sur 100 pouces à quelques centimètres du mur
Le CineBeam S mise sur un système triple laser pour assurer une reproduction large et fidèle des couleurs. Annoncé comme étant capable de couvrir 154 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, il propose également une définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) , s'avance avec un contraste annoncé à 450 000:1 et une luminosité de 500 lumens ANSI, ce qui le destine, on s'en doute, en priorité à un usage dans des pièces à luminosité contrôlée.
Misant sur son format compact, comme peu de vidéoprojecteurs UST (ultra-courte focale) le font pour le moment sur le marché, le CineBeam S est capable, avec son ratio de projection de 0,25, d'afficher une image de 40 pouces avec seulement 8,1 cm de recul et de 100 pouces pour un recul d'environ 39 cm. Un atout de taille pour transformer un petit salon ou une chambre en salle de projection.
Compact, léger et facile à installer
Avec ses 110 x 160 x 160 mm et 1,9 kg, le CineBeam S affiche un gabarit proche de celui d’une enceinte satellite. Sa finition métallique argentée et son design minimaliste lui permettent de se fondre dans le décor.
Pensé pour être mobile, il bénéficie d’une mise au point motorisée et automatique, d’une correction trapézoïdale (Keystone) intelligente et même d’un réglage automatique de la projection en fonction de la couleur du mur. La taille et la position de l’image peuvent également être ajustées.
La connectique se résume quant à elle à une entrée HDMI 2.1 avec eARC et deux ports USB Type-C, mais la partie sans-fil élargit les possibilités : AirPlay 2, Miracast, Bluetooth et Wi-Fi pour diffuser facilement du contenu depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
Comme les téléviseurs de la marque, le CineBeam S embarque webOS 24. On y retrouve les principales plateformes de streaming en 4K (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube…) le tout propulsé par un processeur Quad Core.
Un profil taillé pour la polyvalence
Du côté des formats audio et vidéo, nous pourrons profiter de l'HDR10 et de l'HDR HLG avec ce vidéoprojecteur. Malgré la compacité de l'appareil, LG évoque un son Dolby Atmos via les deux haut-parleurs intégrés de 4 W chacun… les amateurs de home cinéma pourront néanmoins facilement y associer une barre de son grâce à l’eARC.
Sans viser la puissance lumineuse des modèles home cinéma classiques, le LG CineBeam S va tenter de se démarquer par son format ultra-compact, sa technologie triple laser et ses fonctions automatiques qui facilitent son installation. Idéal pour projeter films, séries ou compétitions sportives dans un petit espace, il combine image 4K, audio immersif et interface smart dans un appareil discret et transportable.
La commercialisation du CineBeam S est prévue pour septembre 2025, avec précommandes dès le 1er septembre, au tarif de 1 299 €.
Source : communiqué de presse