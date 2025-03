Il profitera d'un système d’exploitation basé sur Linux, associé à 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. En outre, le vidéoproejcteur est certifié pour Netflix, avec une intégration native.



Le Dangbei N2 Mini sera commercialisé dans les prochains mois, mais son prix reste inconnu. Son positionnement tarifaire sera un facteur clé face à la concurrence, notamment au regard de ses caractéristiques techniques. Un choix qui séduira avant tout ceux recherchant un projecteur compact, pratique, accessible et destiné à un usage dans l’obscurité.