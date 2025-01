Le Dangbei MP1 Max se distingue avant tout par sa source lumineuse hybride qui combine LED et laser tri-chroma, à l'image de la technologie Dual Light 2.0 à l'œuvre chez XGIMI, par exemple avec son AURA 2. Cette innovation a l'avantage d'offrir une luminosité impressionnante, annoncée à 3100 lumens ISO, permettant au MP1 Max d'offrir une image claire et visible même en plein jour.



L'autre atout de taille par rapport aux projecteurs laser RGB traditionnels, n'est autre que la réduction significative du speckle et des aberrations chromatiques, pour des couleurs plus naturelles et des détails précis. Sa couverture de 110 % de l’espace colorimétrique BT.2020 place ce projecteur parmi les meilleurs en termes de rendu colorimétrique, tandis que son mode calibré assure une reproduction des couleurs idéale avec un Delta E inférieur à 1 selon la marque.