S'équiper en Home Cinema implique se doter d'un appareil proposant affichage lumineux, avec une définition élevée et une grande diagonale. Les télévisions grand format peuvent être un bon choix dans certains cas.

Mais pour des tailles supérieures à 65", un vidéo-projecteur est l'alternative idéale. Hélas, les critères de la 4K et de la luminosité font souvent monter la facture. Au point de rendre cette option prohibitive. Dangbei est une marque de projecteurs premium de plus en plus présente sur le marché.

Et pour cause: entre la luminosité de l'image, et les fonctionnalités intégrées comma la mise au point automatique, les appareils de la marque cochent toutes les cases. Le tout pour un tarif généralement contenu, et des opportunités à saisir en ce moment.

Alors qu'il ne reste que quelques jours pour profiter des réductions du Black Friday, Dangbei propose des offres intéressantes sur trois de ses meilleurs vido-projecteurs.