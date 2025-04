Les deux nouveaux projecteurs, W5850 et W4100i, partagent plusieurs technologies clés : compatibilité HDR étendue (HDR10, HLG et HDR10+), calibration usine avec rapport individuel, couverture colorimétrique 100 % DCI-P3, et un nouveau mode AI Cinema, capable d’analyser en temps réel le contenu projeté pour ajuster netteté, contraste et saturation.



Chaque modèle cible un usage différent : le W5850 s’adresse aux passionnés de cinéma disposant d’une salle dédiée, tandis que le W4100i vise une utilisation plus polyvalente, dans un salon par exemple.