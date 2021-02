BenQ X1300i, ce vidéoprojecteur LED Full HD 120 Hz est paré pour le gaming

Le constructeur ajoute que ce procédé permet d'augmenter la luminosité sans opter pour des diodes d'une plus grande taille. Cela permet alors de réaliser un produit plus compact, en l'occurrence ici de 27,2 x 19,7 x 25,9 cm (6,4 kg) et plus silencieux (27 dB en mode éco et 31 db en mode normal), car il chauffe moins.

Enfin, points importants : la durée de vie du système serait de 20 000 heures (30 000 heures en mode éco) et il disposerait en plus d'un système de recalibration automatique des couleurs.