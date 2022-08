Gamescom : BenQ annonce un (très) grand moniteur et un vidéoprojecteur pour joueurs

Premier produit présenté par BenQ, l'écran MOBIUZ EX480UZ. Comme sa dénomination l'indique, il affiche une dalle OLED de 48" 4K, dotée d'un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et d'un temps de réponse gris à gris extrêmement rapide de 0,1 ms.

Il supporte de nombreuses technologies telles que True Black HDR400, AMD FreeSync Premium et la technologie propriétaire BenQ HDRi. Il dispose également d'un switch KVM, de haut-parleurs treVolo et peut être entièrement paramétré via une télécommande. Un produit qui s'adresse donc à des joueuses et joueurs fortunés, puisqu'il est affiché à 1 999 euros, et équipés d'une bête de course capable de faire tourner les jeux en 4K.

Le second produit notable présenté par la marque est le vidéoprojecteur X3000i, destiné à un usage gaming. Il est capable de projeter une image entre 1080p à 240 Hz et 4K à 60 Hz, avec un temps de réponse entre 4 ms et 33 ms.

Il dispose par ailleurs du support du HDR et de trois modes optimisés pour différents genres de jeu. De quoi offrir une expérience de jeu plus cinématique, en somme. Une expérience qui va toutefois se payer, puisqu'il est également affiché à 1 999 euros sur le site du constructeur.

BenQ a également présenté deux autres écrans plus modestes de 27", les EX270M et EX270QM, respectivement dotés d'une dalle IPS FHD et QHD. Les trois écrans MOBIUZ seront disponibles entre septembre et octobre. Les modèles EX270 seront quant à eux tarifés respectivement à 399 euros et 799 euros.