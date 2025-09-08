Le Hisense C3 sera commercialisé à 1 799 €, avec une disponibilité prévue entre la fin du quatrième trimestre 2025 et le début de l’année 2026. Aucun autre modèle n’a été présenté pour l’instant, contrairement à l’année précédente où les C2, C2 Pro et C2 Ultra avaient été lancés simultanément. Des variantes plus avancées sont néanmoins attendues… peut-être dès le CES 2026 ! En attendant, le C3 devra rivaliser, entre autres, avec la nouvelle série Horizon 20 de Xgimi, elle aussi présentée à l'IFA.