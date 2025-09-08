Annoncé à l'occasion de l'IFA, l'Hisense C3 mise sur des améliorations bien senties plutôt que sur une refonte radicale. Successeur du C2, un modèle qui nous avait charmé lors de notre test grâce à ses prestations solides et sa simplicité d'installation, le nouveau C3 s’inscrit dans une continuité bien maîtrisée, tout en renforçant ses performances sur plusieurs points clés.
Présenté officiellement à l’IFA 2025, il sera disponible d'ici à la fin de l’année pour un tarif annoncé à 1 799 €. Pour le moment, une seule version de ce vidéoprojecteur arrive sur le marché, mais elle pourrait être suivie par des variantes "Pro" et "Ultra", comme pour le C2, qui ont déjà été lancées en Chine.
Un design identique, mais des composants revus
Autant le dire d'emblée, il n'y a aucun changement visible du côté du châssis ! Le Hisense C3 reprend le format du C2 avec son pied intégré et son aspect compact, pensé pour une utilisation souple. Ce qui évolue, en revanche, se situe à l’intérieur. La luminosité grimpe à 2200 lumens ANSI, une valeur en hausse qui devrait permettre d'apporter un peu plus de dynamisme aux contenus HDR.
Côté contraste, Hisense annonce désormais un rapport de 2000:1, qui reste modeste mais qui devrait faire gagner en lisibilité dans les scènes sombres. Le C3 va également un petit peu plus loin que son prédecesseur en matière de zoom optique (1.0–1.3x) afin d’ajuster l’image sans dégradation numérique, là où le C2 se contentait d'un zoom nuémrique.
En ce qui concerne la source lumineuse, le Hisense C3 repose toujours sur la technologie TriChroma RGB, avec projection 4K obtenue par wobulation. Il prend en charge les formats HDR10+ et Dolby Vision, une double compatibilité encore peu courante sur ce segment tarifaire, et souvent absente chez les concurrents directs comme Xgimi ou Dangbei.
La restitution colorimétrique n’a pas encore été précisée dans les détails, mais la précédente génération couvrait déjà un spectre DCI-P3 étendu. On peut s’attendre à un résultat similaire, voire à un ajustement fin avec l'intégration probable du nouveau SoC MediaTek MT9681, déjà présent sur plusieurs téléviseurs MiniLED récents de la marque.
Prix et disponibilité
Le Hisense C3 sera commercialisé à 1 799 €, avec une disponibilité prévue entre la fin du quatrième trimestre 2025 et le début de l’année 2026. Aucun autre modèle n’a été présenté pour l’instant, contrairement à l’année précédente où les C2, C2 Pro et C2 Ultra avaient été lancés simultanément. Des variantes plus avancées sont néanmoins attendues… peut-être dès le CES 2026 ! En attendant, le C3 devra rivaliser, entre autres, avec la nouvelle série Horizon 20 de Xgimi, elle aussi présentée à l'IFA.