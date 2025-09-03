Parmi les noms qui se sont imposés comme des acteurs majeurs du téléviseur en Europe ces dernières années, Hisense ne laisse pas indifférent ! Avec sa nouvelle génération de téléviseurs MiniLED, la marque renforce encore son offre en matière de qualité d'image, de luminosité et de fonctionnalités. Si vous cherchez un nouveau téléviseur, deux ou trois références sont à scruter de près avec les Hisense U7Q, U7Q Pro et Hisense U8Q.
Les deux modèles phares de cette rentrée, les U7Q et U8Q, illustrent parfaitement la volonté de la marque à satisfaire les exigences des utilisateurs. Qu’il s’agisse de profiter simplement d’un grand écran accessible, bien équipé avec une image vivante et détaillée, ou de rechercher une expérience haut de gamme pour profiter au mieux de l'HDR, le dernier catalogue de téléviseurs Hisense ne manque pas d'atouts.
Une nouvelle génération qui élargit l’expérience
Chez Hisense, cette nouvelle génération de téléviseurs va bien au-delà d’une simple évolution technique. La marque a cherché à concevoir des modèles réellement polyvalents, capables de répondre à des usages très différents : du visionnage de films dans une ambiance cinéma, aux sessions de gaming exigeantes, en passant par une utilisation quotidienne plus simple et familiale.
C’est particulièrement visible à travers l’offre de diagonales. L’Hisense U7Q est disponible de 50 à 100 pouces, une amplitude qui permet à chacun de trouver le format adapté à son salon et ses envies. L’U8Q, plus haut de gamme, se décline de 55 à 85 pouces, confirmant l’ambition d’Hisense de rester leader sur le segment des très grandes tailles.
Mais au-delà de la question du format, c’est la philosophie qui distingue ces deux modèles. Le U7Q s’adresse à ceux qui recherchent un téléviseur efficace et accessible, réunissant l’essentiel des fonctionnalités modernes sans trop faire de compromis ailleurs. Le U8Q, lui, vise un public plus passionné, désireux de profiter des dernières avancées technologiques et d'exploiter au mieux son téléviseur, que ce soit pour le cinéma ou le jeu vidéo.
Hisense U7Q : le MiniLED abordable, simple et performant
Pensé comme le modèle le plus accessible et polyvalent de la nouvelle gamme MiniLED, l'Hisense U7Q ne se contente pas tout à fait d’assurer l’essentiel !
Il combine une dalle 4K Ultra HD avec un rétroéclairage MiniLED (FALD - Full Array Local Dimming) et, bien sûr, la technologie Quantum Dot, garantissant des couleurs plus riches et un contraste plus marqué que sur un LCD classique. Le support du Dolby Vision et du HDR10+ permet quant à lui de tirer parti des films et séries les plus récents, avec une gestion fine des noirs et des hautes lumières, apportant du dynamisme à l'image.
Côté fluidité, le U7Q intègre une dalle 120 Hz native qui peut atteindre 144 Hz en VRR (Variable Refresh Rate) et jusqu’à 240 Hz en mode HSR (High-Speed Refresh). Cela signifie qu’il peut adapter sa fréquence d’image pour coller parfaitement à la source, éliminant saccades et déchirures, un atout pour le sport et surtout pour les joueurs. La compatibilité avec AMD FreeSync Premium vient renforcer cette orientation gaming, tandis que la Game Bar affiche en temps réel les paramètres clés comme le taux de rafraîchissement ou l’input lag.
Le son bénéficie d’une attention particulière avec un système 2.1 intégrant un caisson de basses directement logé dans le châssis. Rare à ce niveau de prix, il apporte de la profondeur aux dialogues et aux bandes originales, le tout compatible Dolby Atmos pour un rendu tridimensionnel. L’expérience est complétée par l’OS maison VIDAA, qui se distingue par sa simplicité d’utilisation, sa rapidité et un catalogue d’applications complet (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, etc…). Ajoutons la compatibilité Alexa et Google Assistant, et le U7Q se présente comme un téléviseur capable d’accompagner tous les usages du quotidien tout en proposant une image pleine de vie.
Hisense U8Q : l’allié des passionnés de cinéma et de gaming
Plus haut dans la gamme, le Hisense U8Q incarne la vitrine technologique de la marque en 2025. Sa dalle MiniLED 4K Quantum Dot s’appuie sur un rétroéclairage composé de milliers de mini-diodes réparties en zones indépendantes, offrant un contraste plus fin et des noirs plus profonds que les générations précédentes.
Sa luminosité de crête très élevée lui permet de restituer les contenus HDR dans toute leur intensité, ce qui lui permet d'ailleurs d'offrir une image bien visible même dans une pièce très éclairée. Le capteur de luminosité de son côté permet la compatibilité avec le Dolby Vision IQ et le HDR10+ Adaptive, pour optimiser automatiquement l’image en fonction de la lumière ambiante.
Pour le gaming, le U8Q franchit un cap décisif. Sa dalle monte en effet à 165 H, ce qui en fait l’un des rares téléviseurs du marché à aller aussi loin en fréquence d’affichage native. Associée au VRR, à la certification AMD FreeSync Premium Pro et à un ALLM (Auto Low Latency Mode), elle garantit une réactivité exemplaire, aussi bien sur console que sur PC. La Game Bar permet d’afficher des informations en temps réel (FPS, fréquence active, HDR) et d’ajuster ses réglages à la volée.
L’audio se veut quant à lui à la hauteur de l’image puisque le U8Q embarque un système sonore plus ambitieux que son petit-frère, intégrant plusieurs haut-parleurs avec traitement Dolby Atmos pour une restitution spatiale immersive. Sans ajouter de barre de son, on bénéficie déjà d’un rendu ample et détaillé, capable de suivre le rythme des blockbusters comme des concerts live.
Enfin, comme le U7Q, il s’appuie sur l'interface maison VIDAA, qui gagne en ergonomie avec une navigation plus fluide, des menus rapides et un contrôle vocal complet. Le résultat est un téléviseur tout-en-un qui conjugue puissance visuelle, fluidité hors norme et audio immersif, taillé pour les passionnés de cinéma comme pour les joueurs les plus exigeants.
VIDAA OS : la simplicité au service de tous
Quel que soit le modèle, l’expérience utilisateur chez Hisnse repose sur VIDAA OS, une interface développée par la marque. Son principal atout est de convenir à tout le monde tout proposant quelque chose de relativement complet. Les novices apprécient sa clarté et sa rapidité, tandis que les utilisateurs expérimentés découvrent des options avancées comme les commandes vocales ou les réglages rapides accessibles d’un geste.
De Netflix à Disney+, en passant par Prime Video ou YouTube, toutes les applications sont disponibles, et l’ergonomie de l'interface permet de basculer facilement d’un usage à l’autre. VIDAA se présente comme un système à la fois clair, accessible et complet, conçu pour accompagner chaque moment du quotidien.
Hisense et la grande taille : une vision assumée
L’autre marque de fabrique d’Hisense, c’est la très grande taille. La gamme U7Q monte en effet jusqu'à 100 pouces, tout comme la U7Q Pro (qui intègre plus de zones de local dimming que l'U7Q), tandis que l'U8Q s’étend de 55 à 85 pouces. Un positionnement qui confirme le leadership de la marque sur ce segment et sa volonté de proposer une expérience réellement immersive grâce à des écrans XXL.
Car au-delà de la technologie, c’est bien la taille de l’écran qui transforme le salon en véritable salle de cinéma. Que ce soit pour savourer un des classiques du cinéma, suivre un match de football ou jouer à un jeu vidéo en 4K, la grande diagonale est au cœur de la stratégie Hisense.
Deux modèles, deux philosophies
En définitive, le U7Q et le U8Q traduisent deux approches complémentaires. Le premier mise sur la polyvalence et l’accessibilité, en offrant un grand écran performant et simple à utiliser. Le second pousse l’expérience beaucoup plus loin, en visant ceux qui veulent tirer parti des dernières avancées technologiques pour profiter du meilleur du cinéma et du gaming. En entre deux, l'Hisense U7Q Pro se positionne comme un bon compromis pour monter en luminosité et en dynamique sur l'image, sans pour autant trop faire monter le prix.
Dans les deux cas, Hisense confirme son ambition : proposer des téléviseurs qui allient immersion, performance et simplicité, pour que chacun puisse trouver l’écran qui correspond à ses usages et à ses envies.