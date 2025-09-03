Sa luminosité de crête très élevée lui permet de restituer les contenus HDR dans toute leur intensité, ce qui lui permet d'ailleurs d'offrir une image bien visible même dans une pièce très éclairée. Le capteur de luminosité de son côté permet la compatibilité avec le Dolby Vision IQ et le HDR10+ Adaptive, pour optimiser automatiquement l’image en fonction de la lumière ambiante.



Pour le gaming, le U8Q franchit un cap décisif. Sa dalle monte en effet à 165 H, ce qui en fait l’un des rares téléviseurs du marché à aller aussi loin en fréquence d’affichage native. Associée au VRR, à la certification AMD FreeSync Premium Pro et à un ALLM (Auto Low Latency Mode), elle garantit une réactivité exemplaire, aussi bien sur console que sur PC. La Game Bar permet d’afficher des informations en temps réel (FPS, fréquence active, HDR) et d’ajuster ses réglages à la volée.

L’audio se veut quant à lui à la hauteur de l’image puisque le U8Q embarque un système sonore plus ambitieux que son petit-frère, intégrant plusieurs haut-parleurs avec traitement Dolby Atmos pour une restitution spatiale immersive. Sans ajouter de barre de son, on bénéficie déjà d’un rendu ample et détaillé, capable de suivre le rythme des blockbusters comme des concerts live.