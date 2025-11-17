Sur les gammes U7Q et U8Q, on retrouve des dalles 4K UHD capables d’atteindre 144 Hz ou même 165 Hz selon le modèle, une fréquence de rafraîchissement rare dans cette gamme de prix. Ces écrans exploitent un rétroéclairage MiniLED de nouvelle génération, avec des milliers de zones indépendantes assurant un contraste local précis et une luminosité de pointe idéale pour le HDR.

La compatibilité est d’ailleurs totale puisqu'on retrouve aussi bien les formats HDR Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG et même IMAX Enhanced, un niveau de polyvalence que même certains modèles deux fois plus chers n’offrent pas toujours.

Côté connectiques, les téléviseurs offrent jusqu’à quatre ports HDMI, dont deux en 2.1 qui prennent en charge le VRR (Variable Refresh Rate) et l’ALLM (Auto Low Latency Mode), garantissant une fluidité parfaite sur PlayStation 5, Xbox Series X ou PC gamer. Les joueurs apprécieront aussi le mode "Jeu", qui optimise la latence et la synchronisation pour une réactivité instantanée.

L’expérience sonore n’est pas en reste : Hisense s’appuie une nouvelle fois sur Devialet, le spécialiste français de l’audio, pour offrir une scène sonore plus ample et mieux définie, particulièrement efficace sur les dialogues et les effets surround.