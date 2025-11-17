Le Black Friday, c’est souvent le moment où les amateurs d’image haute définition scrutent les bonnes affaires. Et cette année, c’est Hisense qui attire tous les regards !
Le constructeur chinois, désormais bien installé dans le haut du panier, propose chez Darty des réductions exceptionnelles sur ses téléviseurs MiniLED 4K les plus récents. De quoi s’offrir une expérience cinéma grand format sans pour autant vider son compte épargne.
Les offres Hisense à saisir pour le Black Friday
- TV LED Hisense Mini LED 75U79Q à 899,99€ au lieu de 1 299€
- TV LED Hisense Mini LED 55U79Q à 499,99€ au lieu de 549€
- TV LED Hisense Mini LED 65U8Q à 999€ au lieu de 1 299€
Le MiniLED, la technologie qui change tout !
Si les téléviseurs MiniLED séduisent autant ces dernières années, c’est avant tout parce qu’ils réussissent le grand écart entre puissance lumineuse, contraste précis et prix accessible. Surtout, le MiniLED a propulsé la technologie LCD à un autre niveau, alors qu'on la pensait presque "obsolète" !
Le secret tiens bien sûr dans le rétroéclairage ! Dans les téléviseurs MiniLED, celui-ci est composé de milliers de minuscules diodes pilotées en zones (avec plus ou moins de zones selon les modèles), qui remplacent les gros blocs de rétroéclairage du passé. Le résultat est bluffant, car le MiniLED permet d'obtenir des noirs bien plus profonds, une luminosité souvent explosive, une meilleure maîtrise des effets de halo lumineux ("blooming") et une image plus homogène, même sur les très grandes diagonales.
Chez Hisense, cette maîtrise a franchi un nouveau palier cette année. La marque a affiné ses algorithmes de local dimming, intégré un rétroéclairage encore plus dense, et surtout optimisé la colorimétrie grâce à ses dalles qui font appel à la technologie Quantum Dot. À la clé, nous avons le droit à une image qui vient faire du coude aux meilleurs téléviseurs OLED sur de nombreux points, et qui parvient à faire mieux sur d'autres, comme c'est le cas du côté de la luminosité, bien plus haute, ce qui offre un rendu spectaculaire avec les contenus HDR.
Hisense, le meilleur du MiniLED à prix imbattable ?
Ce qui distingue Hisense sur ses derniers téléviseurs MiniLED, c’est sa capacité à combiner le meilleur des technologies d’affichage moderne, sans pour autant faire grimper les prix trop haut.
Sur les gammes U7Q et U8Q, on retrouve des dalles 4K UHD capables d’atteindre 144 Hz ou même 165 Hz selon le modèle, une fréquence de rafraîchissement rare dans cette gamme de prix. Ces écrans exploitent un rétroéclairage MiniLED de nouvelle génération, avec des milliers de zones indépendantes assurant un contraste local précis et une luminosité de pointe idéale pour le HDR.
La compatibilité est d’ailleurs totale puisqu'on retrouve aussi bien les formats HDR Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG et même IMAX Enhanced, un niveau de polyvalence que même certains modèles deux fois plus chers n’offrent pas toujours.
Côté connectiques, les téléviseurs offrent jusqu’à quatre ports HDMI, dont deux en 2.1 qui prennent en charge le VRR (Variable Refresh Rate) et l’ALLM (Auto Low Latency Mode), garantissant une fluidité parfaite sur PlayStation 5, Xbox Series X ou PC gamer. Les joueurs apprécieront aussi le mode "Jeu", qui optimise la latence et la synchronisation pour une réactivité instantanée.
L’expérience sonore n’est pas en reste : Hisense s’appuie une nouvelle fois sur Devialet, le spécialiste français de l’audio, pour offrir une scène sonore plus ample et mieux définie, particulièrement efficace sur les dialogues et les effets surround.
Enfin, l’ensemble tourne sous VIDAA, la plateforme maison de Hisense. Fluide, claire et rapide, elle regroupe les principaux services de streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, etc.) ainsi que les assistants vocaux Alexa et Google Assistant.
En somme, Hisense réussit à condenser le meilleur du Mini LED moderne dans des téléviseurs souvent proposés plusieurs centaines d’euros moins chers que leurs équivalents chez d'autres marques.
Les meilleures offres Hisense chez Darty pour le Black Friday
Maintenant qu'on en sait un peu plus sur la technologie MiniLED et sur les caractéristiques des derniers téléviseurs Hisense pour cette année, il est temps de jeter un œil aux meilleures offres Hisense chez Darty dans le cadre du Black Friday.
Hisense 75U79Q : l’immersion XXL à prix mini
Si vous avez toujours voulu avoir une image géante dans votre salon, passer à un téléviseur MiniLED de 75 pouces devrait vous ravir ! Avec une image géante de 189 cm de diagonale, une fluidité parfaite et un contraste éclatant, l'Hisense 75U79Q est le téléviseur idéal pour transformer un salon en véritable salle de cinéma.
Sa dalle MiniLED 4K 144 Hz exploite des centaines de zones de rétroéclairage indépendantes, et sa compatibilité HDR10+/Dolby Vision IQ est idéale pour profiter d'un rendu dynamique sur toutes les plateformes et avec la plupart des appareils. De son côté, l’audio Devialet ajoute une belle ampleur, avec des voix nettes et des basses présentes, sans qu'il ne soit forcément nécessaire de lui ajouter une barre de son.
Hisense 55U79Q : la qualité MiniLED encore plus abordable
Plus compact mais tout aussi performant, le Hisense 55U79Q reprend la même base technique dans un format plus adapté aux salons standards.
Sa dalle 4K 144 Hz assure une fluidité exemplaire pour les films d’action et les jeux, tandis que la gestion des contrastes reste bluffante pour un téléviseur à ce prix. Le rendu HDR est riche, le système audio solide, et l’interface VIDAA d’une grande simplicité. En somme, des performances similaires au modèle de 75 pouces, mais avec une diagonale plus petite et donc encore plus abordable.
Hisense 65U8Q : le haut de gamme en promo
Véritable vitrine du savoir-faire Hisense, le 65U8Q concentre tout ce que la marque sait faire de mieux. On y retrouve la dernière génération de rétroéclairage MiniLED du constructeur, avec un contrôle ultra-fin de la lumière zone par zone, permettant d’obtenir des noirs profonds sans sacrifier la luminosité.
Sa dalle 165 Hz le démarque instantanément auprès des gamers. Couplée à un input lag très faible, une prise en charge complète du VRR, FreeSync Premium et même G-Sync Compatible, cette TV devient un véritable moniteur XXL pour les jeux rapides, sans déchirure d’image ni micro-latence.
Le pic lumineux dépasse les 3 500 cd/m2, une valeur impressionnante qui permet au Dolby Vision IQ et à l'HDR10+ de s’exprimer pleinement. Que ce soit pour les films de science-fiction où les contrastes sont primordiaux, ou les scènes éclairées au soleil, l’HDR garde son intensité et ce, même dans un salon baigné de lumière.
Côté audio, Hisense a confié les clés à Devialet : le système 2.1.2 intégré délivre une scène sonore large et suffisamment immersive pour se passer de barre de son. En clair, le 65U8Q se positionne comme une alternative sérieuse aux références du segment, avec des performances de très haut niveau sur l’image et le son, tout en conservant un tarif bien plus agressif que les géants du marché.
Pourquoi ces TV MiniLED valent le détour ?
Ces nouveaux téléviseurs Hisense illustrent parfaitement la montée en puissance de la marque. Ces modèles cochent toutes les cases qui comptent aujourd’hui :
- Contraste élevé grâce au local dimming précis
- Luminosité record pour les contenus HDR
- Fluidité exemplaire jusqu’à 165 Hz
- Grande polyvalence : sport, cinéma, séries, gaming, etc.
Enfin, contrairement à l’OLED, le MiniLED ne craint pas le marquage d’image et supporte mieux les pièces lumineuses. C’est aussi une solution durable, idéale pour les foyers qui veulent un téléviseur performant, sans entretien ni compromis. Et avec des diagonales allant jusqu’à 100 pouces, Hisense compte bien vous faire découvrir le bonheur d'avoir l'impression d'un cinéma à la maison.