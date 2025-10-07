La LG 55LX1Q s'affiche aujourd'hui à 799 € au lieu de 1129,99 € chez Amazon pour les Jours Flash Prime, soit le prix le plus bas jamais vu pour cette diagonale OLED. Cette TV combine image 4K ultra précise, couleurs naturelles et pied design pour s'intégrer facilement dans un salon.

Elle s'adresse à ceux qui veulent profiter du contraste OLED et d'une interface connectée avec Alexa. Certains diront que la différence saute aux yeux dès la première utilisation, surtout sur les contenus HDR, et on comprend pourquoi ce modèle attire autant d'attention.