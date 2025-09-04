Pensé pour des environnements exigeants, le XGIMI Titan s’appuie sur une fiche technique solide, alignée sur les standards du secteur professionnel. Il propose une projection en 4K, propulsée par un moteur bi-laser haute puissance, capable de délivrer une luminosité de 5000 lumens. Ce niveau de luminance lui permet de s’adapter aux pièces très lumineuses, tout en conservant une image bien lisible. Le contraste dynamique atteint 5 000 000:1, tandis que l’image est propulsée par une puce DLP de 0,78", un format qui devrait offrir une meilleure précision optique, notamment sur les grandes diagonales, tout en limitant les effets de grille visibles sur certaines puces plus compactes.



Pour répondre aux contraintes d’intégration, le Titan bénéficie d’un lens shift généreux (±100 % en vertical, ±40 % en horizontal), couplé à un zoom optique 1,2–1,8x et à un système interne de déplacement de l’optique, facilitant les ajustements sans déplacer l’appareil. Enfin, un traitement d’image en temps réel assuré par une puce FPGA garantit une restitution fluide et stable, y compris sur des contenus à fort contraste ou en mouvement rapide.