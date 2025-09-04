XGIMI s'apprête à franchir une nouvelle étape. Pour la première fois, le constructeur chinois s’aventure sur le marché de la vidéoprojection professionnelle avec le lancement du Titan, un projecteur 4K taillé pour des usages exigeants, en entreprises, lors d'événementiels, et bien sûr pour les installations audiovisuelles et les passionnés de home cinéma.
Réputé pour ses vidéoprojecteurs domestiques accessibles et bien pensés, comme avec les séries Horizon et AURA, ou encore avec son MoGo 4, dernier projecteur portable en date, XGIMI a construit sa notoriété autour d’un principe simple : démocratiser la projection en la rendant plus intuitive, plus abordable et avec un côté "lifestyle" indéniable. Avec Titan, la marque s’attaque à un segment jusqu’ici laissé de côté dans son catalogue : le B2B.
XGIMI Titan : un monstre de technologie, sans le tarif prohibitif ?
Vous l'aurez compris, ce modèle inaugure une nouvelle catégorie de produits chez XGIMI qui ne souhaite plus se contenter de séduire les particuliers, mais aussi les professionnels du monde de l’image et les amateurs d'installations home cinéma de haute qualité.
Pensé pour des environnements exigeants, le XGIMI Titan s’appuie sur une fiche technique solide, alignée sur les standards du secteur professionnel. Il propose une projection en 4K, propulsée par un moteur bi-laser haute puissance, capable de délivrer une luminosité de 5000 lumens. Ce niveau de luminance lui permet de s’adapter aux pièces très lumineuses, tout en conservant une image bien lisible. Le contraste dynamique atteint 5 000 000:1, tandis que l’image est propulsée par une puce DLP de 0,78", un format qui devrait offrir une meilleure précision optique, notamment sur les grandes diagonales, tout en limitant les effets de grille visibles sur certaines puces plus compactes.
Pour répondre aux contraintes d’intégration, le Titan bénéficie d’un lens shift généreux (±100 % en vertical, ±40 % en horizontal), couplé à un zoom optique 1,2–1,8x et à un système interne de déplacement de l’optique, facilitant les ajustements sans déplacer l’appareil. Enfin, un traitement d’image en temps réel assuré par une puce FPGA garantit une restitution fluide et stable, y compris sur des contenus à fort contraste ou en mouvement rapide.
Une philosophie inchangée
XGIMI ne renie pas pour autant les fondements qui ont fait son succès. La promesse d’un produit élégant, simple à installer et à utiliser reste au cœur du projet, même sur segment orienté vers les professionnels. La marque met l’accent sur l’accessibilité : offrir une qualité d’image professionnelle sans les coûts parfois prohibitifs observés dans le haut de gamme traditionnel, comme l'explique Apollo Zhong, président de la marque :
« Il existe actuellement un décalage entre les besoins réels des professionnels et ce que le marché leur propose. Les technologies offrant une qualité d’image exceptionnelle s’accompagnent souvent de coûts prohibitifs, rendant difficile l’accès à l’excellence visuelle que les professionnels méritent. Nous comblons cet écart grâce à une innovation raisonnée, rendant la qualité professionnelle plus accessible que jamais. »
Un positionnement hybride…
Si XGIMI vise clairement le marché professionnel, le discours de la marque laisse entrevoir une cible secondaire, et c'est là que les choses deviennent intéressantes selon nous. Les passionnés de home cinéma à la recherche d’une solution haut de gamme pourraient en effet être séduits par un produit au tarif plus accessible que les solutions concurrentes, le tout avec l'ADN XGIMI, c'est-à-dire celui d'un produit "plug and play" et esthétique.
Le lancement du Titan s’inscrit d'ailleurs dans une stratégie plus large de montée en gamme chez XGIMI. En parallèle de ce modèle professionnel, la marque dévoile également une nouvelle série domestique avec ses Horizon 20, dotée de caractéristiques techniques particulièrement ambitieuses.
À l'heure d'écrire ses lignes, le constructeur n'a toutefois annoncé aucun tarif officiel ni date de disponibilité pour son Titan.