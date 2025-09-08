Présenté en grande pompe à l’IFA 2025 de Berlin, le Valerion VisionMaster Max marque une nouvelle étape pour Valerion, la marque de vidéoprojecteurs d’AWOL Vision.
Après le succès du VisionMaster Pro 2, ce vidéoprojecteur entend repousser encore un peu plus les limites de la projection domestique, avec des ambitions claires qui ne sont autres que de séduire les cinéphiles exigeants en quête d’immersion XXL.
Une fiche technique qui ne fait pas dans la demi-mesure
Sous son design carré bardé de métal, le VisionMaster Max cache une mécanique bien rodée. On retrouve ici la même puce DLP 0,47’’ que sur le modèle Pro 2, avec une simulation 4K par wobulation (XPR4), mais une source lumineuse plus puissante grâce à un trio laser RGB culminant à 3 500 lumens ISO.
Du côté des noirs, Valerion annonce un contraste natif de 5 000:1, que son algorithme EBL Pro serait capable de pousser jusqu’à 50 000:1 en adaptant dynamiquement la puissance des lasers scène par scène. Couplé à un iris mécanique de précision, ce système cherche à densifier les ombres sans écraser les hautes lumières. Sur le papier, c’est prometteur, mais reste à voir ce que ça donne face en conditions réelles sur des scènes à la dynamique large.
À cela, Valerion ajoute un argument phare à son VisionMaster Max en annonçant une réduction drastique de l’effet arc-en-ciel, ce défaut bien connu des DLP, de 99,9 % (rien que ça) grâce à un traitement interne. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs sensibles, même s'il faudra vérifier que ce chiffre ne soit pas uniquement un argument marketing. Enfin, l’espace colorimétrique est donné pour 110 % du Rec.2020, une valeur impressionnante là-aussi.
Objectifs interchangeables : une première dans cette catégorie
C’est peut-être là que le VisionMaster Max surprend le plus : son objectif est remplaçable. Une rareté sur un projecteur orienté “grand public” à ce niveau de prix.
En effet, l’optique offre de base un ratio de projection de 0,9 à 1,5:1, avec un lens shift vertical généreux de ±105 % pour faciliter l’installation. Mais Valerion va plus loin en proposant une optique longue focale (1,5–2,1:1), idéale pour les grandes salles ou les reculs importants. Et ce n’est qu’un début puisque la marque prévoit déjà de commercialiser des objectifs anamorphiques, permettant de projeter en format cinémascope (2.35:1) sans bandes noires, comme dans une vraie salle.
En clair, on ne parle plus d’un simple projecteur de salon, mais bien d’un système modulaire, capable de s’adapter à des installations exigeantes. Une première dans cette catégorie de produits.
HDR, connectique, gaming : du solide !
Côté traitement d’image, Valerion coche toutes les cases en intégrant à son VisionMaster Max les formats Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, mais aussi le support IMAX Enhanced et Filmmaker Mode.
Le projecteur embarque également un processeur MediaTek MT9618, épaulé par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, le tout animé par Google TV. Il intègre Chromecast, AirPlay 2, le contrôle vocal (Google Assistant, Alexa, Siri), et se connecte à tous les écosystèmes domotiques du moment (Apple HomeKit, Google Home, etc.).
La connectique est tout aussi complète avec 2 entrées HDMI 2.1, une HDMI eARC, des ports USB (dont un en 3.0), Ethernet, sortie optique, prise casque, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2. Un sans-faute sur ce point.
Concernant le gaming, le VisionMaster Max affiche un input lag de 15 ms en 4K/60 Hz, et descend jusqu’à 4 ms en 1080p/240 Hz. Il prend aussi en charge les formats 21:9 et 32:9 ainsi que l’ALLM pour une expérience fluide.
Côté son, le projecteur embarque deux haut-parleurs de 12 W, compatibles Dolby Atmos et DTS:X, mais Valerion propose surtout un système ThunderBeat 5.1.2 sans fil en option, une version repensée du système dont nous avions déjà parlé lors de notre test du vidéoprojecteur ultra-courte focale AWOL Vision LTV-3500 Pro. Ce dernier comprend un caisson de basses, des satellites et une voie centrale, le tout en transmission sans fil à très faible latence. De quoi rivaliser avec une installation home cinéma classique, sans tirer de câbles dans tous les sens.
Prix et disponibilité
Le VisionMaster Max est d'ores et déjà disponible en précommande, au tarif conseillé de 4 999 €. Un prix élevé, même s'il n'est pas totalement déconnecté de la réalité du marché, surtout au vu de ses ambitions techniques.