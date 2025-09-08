La connectique est tout aussi complète avec 2 entrées HDMI 2.1, une HDMI eARC, des ports USB (dont un en 3.0), Ethernet, sortie optique, prise casque, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2. Un sans-faute sur ce point.



Concernant le gaming, le VisionMaster Max affiche un input lag de 15 ms en 4K/60 Hz, et descend jusqu’à 4 ms en 1080p/240 Hz. Il prend aussi en charge les formats 21:9 et 32:9 ainsi que l’ALLM pour une expérience fluide.



Côté son, le projecteur embarque deux haut-parleurs de 12 W, compatibles Dolby Atmos et DTS:X, mais Valerion propose surtout un système ThunderBeat 5.1.2 sans fil en option, une version repensée du système dont nous avions déjà parlé lors de notre test du vidéoprojecteur ultra-courte focale AWOL Vision LTV-3500 Pro. Ce dernier comprend un caisson de basses, des satellites et une voie centrale, le tout en transmission sans fil à très faible latence. De quoi rivaliser avec une installation home cinéma classique, sans tirer de câbles dans tous les sens.