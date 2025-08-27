Après le succès du Plaud Note, Plaud remet le couvert avec une version Pro plus affûtée que jamais. Au programme : captation vocale jusqu’à 5 mètres, IA multimodale dopée aux informations contextuelles et endurance de chameau. Le tout à 189€, en précommande à partir d'aujourd'hui, avec des expéditions prévues courant octobre.
Plaud n’a pas attendu pour passer la seconde. Avec le Plaud Note Pro, la marque souhaite pousser son concept d'enregistreur et traducteur intelligent bien au-delà de l’enregistrement brut. L’idée est simple et directe : capter réunions, appels et échanges avec une précision de studio, puis transformer ces flux en notes claires, actionnables et partageables. Dans les environnements où tout va vite, où une décision oubliée peut coûter cher, Plaud veut devenir plus qu’un gadget pour les geeks, mais un partenaire de réflexion capable de comprendre le contexte, de structurer l’essentiel de l’information et de mettre les actions en avant.
Une captation vocale étendue…
Sous le capot, la recette ne change pas par rapport au Plaud Note et l’outil repose sur un duo matériel/logiciel toujours plus performant et collaboratif. Côté hardware, le Note Pro aligne quatre micros MEMS assistés d’un capteur VCS ainsi qu’une isolation intelligente du bruit. La formation de faisceaux (beamforming) distinguerait les intervenants, filtrerait l’ambiance et suivrait les voix jusqu’à 5 mètres (2-3m auparavant), en salle de réunion comme dans un hall d’immeuble de bureaux avec du passage ou un café bruyant.
Côté software, Plaud Intelligence, l’IA maison multimodale, relie voix, textes, images et surlignements pour reconstituer le fil d’une conversation et en extraire des résumés, plans d’action ou rapports adaptés à chaque rôle.
… et une bien meilleure autonomie
Le Plaud Note Pro adopte un châssis en aluminium texturé, disponible en noir ou gris argenté, ainsi qu’un écran Instant AMOLED de 0,95 pouce (2,4 cm de diagonale) avec une luminosité culminant à 600 nits. De quoi piloter l’essentiel de l’enregistrement sans avoir à ouvrir l’appli et tout en gardant un œil sur l’enregistrement en cours.
Malgré ce raffinement, l’objet reste léger (30 grammes). L’autonomie progresse aussi sensiblement puisque Plaud promet jusqu’à 50 heures d’enregistrement (contre 30h auparavant) et jusqu’à 60 jours de veille pour son appareil à glisser au dos d’un smartphone.
La connectivité suit la même logique pragmatique : Wi-Fi double bande et Bluetooth 5.4 sont annoncés par la marque afin de proposer des transferts plus rapides. Côté stockage local, on trouve 64 Go, de quoi conserver de nombreuses sessions d’enregistrement localement.
Signalons aussi la compatibilité Apple Find My pour retrouver l’appareil en un clin d’œil en cas d’oubli dans une salle de réunion (toujours pas de compatibilité Android sur cette fonction). Autre détail bien vu : l’enregistrement intelligent détecte automatiquement si vous êtes en conversation téléphonique ou en présentiel, évitant les ratés au début d’un appel ou d’une prise de parole impromptue.
Plaud 3.0 : l’IA passe à la synthèse « multidimensionnelle »
Le lancement matériel sera rapidement épaulé par Plaud 3.0, une mise à jour majeure de l’appli iOS/Android prévue dès octobre prochain. Quatre modes de capture seront alors disponibles : voix, texte, images et points forts. Vous pourrez ainsi enrichir une réunion d’un diagramme photographié, d’un commentaire tapé à chaud ou d’un surlignage... autant d’indices de contexte que l’IA pourrait réinjecter dans ses synthèses. De même, les résumés « multidimensionnels » promettent de basculer instantanément d’un aperçu rapide à une analyse détaillée, sans avoir à effectuer un retraitement manuel.
Autre brique, Ask Plaud gagne en réactivité et en traçabilité : les réponses sont reliées à la note originale, éditables en temps réel et transformables en un clic en résumé ou en analyse partageable. Pour les organisations internationales ou ceux qui voyagent fréquemment, le moteur vise large : transcription en 112 langues, identification automatique des intervenants et plus de 2 000 modèles personnalisables pour s’adapter à chaque métier (santé, droit, éducation, consulting, vente, etc.).
Pas vraiment plus cher que son prédécesseur (cf. notre tableau de prix ci-dessus), le Plaud Note Pro est annoncé à 189€, en précommande dès aujourd'hui sur le site de la marque. Les expéditions débuteront courant octobre en Europe. À voir si cet outil fera réellement mieux que le Plaud Note original dans un test à venir.