Visiblement, la France n'a pas dit son dernier mot sur les technologies immersives. Anne Le Hénanff, ministre déléguée à l'IA et au Numérique, a dévoilé il y a une dizaine de jours à Bercy, apprend-on ce jeudi, les onze projets lauréats de l'appel France 2030 dédié aux univers virtuels. De la réalité virtuelle à la simulation industrielle, le gouvernement a l'ambition de faire émerger des champions français capables de rivaliser sur la scène internationale.