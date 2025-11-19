En un an seulement, la France a bondi de la treizième à la cinquième place du Global AI Index, le classement de référence sur l'intelligence artificielle, publié en septembre 2025. Une remontée spectaculaire qui place la France juste derrière les mastodontes américain et chinois. Sur le terrain de la recherche pure, notre pays décroche même la médaille de bronze planétaire avec un écosystème de plus de 4 000 chercheurs qui planchent chaque jour sur ces technologies.