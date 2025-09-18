L'État français annonce débloquer jusqu'à 8 millions d'euros par projet pour faire émerger des champions tricolores de l'intelligence artificielle. Cette fois, la France ne cherche plus à égale ChatGPT. Elle vise des IA de niche.
Tandis que ChatGPT et les géants américains trustent les gros titres, la France joue sa carte avec les « Pionniers de l'IA ». Ce nouvel appel à projets France 2030 mise sur une approche différente, c'est-à-dire que plutôt que de courir après les modèles généralistes, l'Hexagone veut créer ses propres champions sur des créneaux stratégiques. Le pari est de transformer des laboratoires français en futurs concurrents de Google ou OpenAI, mais sur des marchés de niche où l'Europe a encore son mot à dire.
Une mécanique de financement à trois étages, qui assume le risque d'échec
Les traditionnels appels à projets aux critères rigides, l'État n'en veut plus. Avec le lancement des « Pionniers de l'intelligence artificielle », la France adopte une logique de venture capital public, avec trois paliers d'engagement progressif, que l'on vous décrit. D'abord, il y a une première phase, avec une enveloppe de 100 000 à 200 000 euros pour prouver que votre idée de rupture technologique tient la route techniquement. Une sorte de preuve de concept financée sur six à douze mois, sans pression excessive.
Si cette première étape convainc, la machine s'emballe avec 400 000 à 800 000 euros pour construire un vrai démonstrateur fonctionnel, avec une durée comprise entre 6 et 18 mois. Ici, terminé le prototype bricolé dans un coin de labo. Il faut démontrer des performances supérieures à l'existant et convaincre que la technologie peut passer, à l'échelle industrielle.
La dernière marche représente l'investissement massif, entre 3 à 8 millions d'euros sur 1 à 3 ans pour transformer l'innovation en produit commercialisable. À ce niveau, on parle d'industrialisation, de stratégie marketing, bref de création d'entreprise viable. Le filtre entre chaque étape sera impitoyable, autrement dit, beaucoup de projets n'iront pas au bout.
La France concentre ses investissements IA sur l'industrie et la cybersécurité
Plutôt que de disperser ses efforts à essayer de faire émerger un ChatGPT bis (même si Mistral AI ne se débrouille pas trop mal), l'État français concentre ses munitions sur des secteurs jugés cruciaux. Les premiers d'entre eux, ce sont l'industrie et l'énergie, deux secteurs où l'IA pourrait révolutionner les chaînes de production grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle dans la robotique et la vision par ordinateur.
La cybersécurité constitue le deuxième front, plus que jamais stratégique à l'heure où les cyberattaques se sophistiquent et où les guerres sont hybrides. Les technologies d'agents intelligents, l'hybridation de modèles avec des bases de données massives et l'utilisation d'IA génératives offrent de vraies perspectives pour renforcer les capacités de détection, d'investigation et de remédiation.
Le biomédical complète ce triptyque prioritaire, en ce qu'il est un secteur facteur de souveraineté par la maîtrise des données sensibles, grâce à la mise en œuvre de nouvelles architectures de modèles multimodaux et d'interactions avec les bases de données massives. La transition écologique, enfin, sert de fil rouge transversal, l'idée étant d'utiliser l'IA pour optimiser les consommations énergétiques et prédire les risques environnementaux. Les candidats à l'appel à projets piloté pour l'État par Bpifrance et l'Agence de programme dans le numérique ont jusqu'au 5 novembre prochain pour déposer leur dossier.