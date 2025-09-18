Le biomédical complète ce triptyque prioritaire, en ce qu'il est un secteur facteur de souveraineté par la maîtrise des données sensibles, grâce à la mise en œuvre de nouvelles architectures de modèles multimodaux et d'interactions avec les bases de données massives. La transition écologique, enfin, sert de fil rouge transversal, l'idée étant d'utiliser l'IA pour optimiser les consommations énergétiques et prédire les risques environnementaux. Les candidats à l'appel à projets piloté pour l'État par Bpifrance et l'Agence de programme dans le numérique ont jusqu'au 5 novembre prochain pour déposer leur dossier.