La certification poursuit un objectif d'étanchéité totale, en isolant totalement les données des acteurs non européens. Concrètement, si un prestataire qualifié s'appuie sur des fournisseurs américains ou chinois, ces derniers ne doivent en aucun cas accéder aux données de ses clients. Dans une offre hybride, comme c'est le cas pour S3NS avec les outils phares de Google Cloud, la brique logicielle vient d'outre-Atlantique, mais seul l'opérateur européen administre les serveurs et gère les accès. Donc même si le fournisseur américain reçoit une injonction judiciaire via le Cloud Act, « il n'a pas accès aux données et ne peut par conséquent pas donner suite », confirme le patron de l'ANSSI.