Pour les données sensibles, le cadre se durcit encore. Un vade-mecum accompagnera la circulaire pour définir ce que recouvre cette notion au titre de la loi SREN de mai 2024. Ces informations dont la violation menacerait l'ordre public devront obligatoirement transiter par des hébergeurs certifiés SecNumCloud, ce label français ultra-exigeant en matière de protection. Le choix de développer Visio, la solution de visioconférence d'État basé sur de l'open source, s'inscrit dans cette logique. C'est « un impératif pour l'État que de maîtriser à 100% la brique de visioconférence, correspondant à une mission essentielle à la continuité de l'État, notamment en cas de crise », justifie Bercy.