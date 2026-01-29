On parle souvent du mille-feuille administratif français. C'est un peu vrai aussi avec les interlocuteurs cyber, qui forment une sorte de jungle au sein de laquelle il est compliqué de se repérer. Tout cela, est-ce fini ? Qui la victime d'une cyberattaque doit-elle contacter ? L'ANSSI ? Cybermalveillance.gouv.fr, contacter son Centre régional ? Chaque organisme a son périmètre, ses spécificités. Le 17Cyber, créé en décembre 2024, a commencé à simplifier les choses en devenant le premier réflexe des victimes de cybermalveillance. Sauf que le gouvernement nous fait comprendre qu'il y a une certaine dispersion.