Jérôme Notin, le directeur de Cybermalveillance.gouv.fr, n'a pas caché sa satisfaction mardi soir en prenant connaissance de la décision des députés. L'amendement CS477, relatif au projet de loi déjà adopté par le Sénat sur le renforcement de la cybersécurité et la résilience des infrastructures critiques, a été adopté en commission à l'Assemblée nationale le 9 septembre. Et ce dernier élargit considérablement les missions du dispositif Cybermalveillance.gouv.fr, qui ne se contentera plus d'aider les victimes, mais deviendra dès l'an prochain le chef d'orchestre de la sensibilisation cybersécurité à l'échelle nationale.