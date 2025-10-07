Les freins s'accumulent et s'aggravent les uns les autres. Des entreprises qui ne se sentent pas prêtes, elles sont 63% à reconnaître leur manque de compétences techniques sur le sujet. Elles ne savent tout simplement pas comment s'y prendre. Viennent ensuite les problèmes d'argent pour 61%. Enfin, le manque de temps est cité par 59% des dirigeants déjà débordés par leurs tâches quotidiennes. Mais le chiffre le plus inquiétant reste celui-ci : 28% des patrons estiment que la cybersécurité n'est pas une priorité pour leur entreprise, un pourcentage qui bondit de onze points par rapport à 2024. Autrement dit, de plus en plus de dirigeants mettent ce sujet au second plan, malgré la multiplication des attaques. Une vraie bombe à retardement.