Le lancement de la Coupe du monde 2026 approche à grands pas ! Dès le 11 juin prochain, ce sont pas moins de 48 équipes de football qui tenteront de succéder à l’Argentine, pays lauréat de l’édition 2022.
Et pour ne rien rater de la Coupe du monde de la FIFA 2026, surtout si vous êtes en déplacement, des solutions telles que Surfshark VPN vous permettent d’allier l’utile à l’agréable.
L’utile, avec une cyberconfidentialité préservée, notamment sur les réseaux internet publics, et l’agréable, avec une bande passante illimitée de même que des débits moyens confortables.
Découvrez ainsi, dans cet article, comment Surfshark VPN peut vous aider à suivre la Coupe du monde 2026 et vous accompagner dans un monde numérique davantage respectueux de votre vie privée.
La Coupe du monde de la FIFA est l’évènement sportif de l’année !
Et la bonne nouvelle, c’est que vous pouvez la suivre facilement
48 équipes de football se lancent le défi, entre le 11 juin et le 19 juillet 2026, de succéder à l’Argentine de Lionel Messi pour cette Coupe du monde de la FIFA 2026. Et si l’Argentin devrait porter le brassard de capitaine de l’Albiceleste, c’est une pléiade de stars qui est attendue entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique.
Or, qui dit édition sur le continent nord-américain, dit décalage horaire pour une partie des matchs de football qui se joueront à 3h et 4h du matin, heure de Paris.
Alors, pour ne manquer aucune miette des favoris comme des talents du football d’hier et d’aujourd’hui que sont Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ou encore Florian Wirtz, il va falloir aménager votre journée.
En déplacement dans votre train par exemple, pour rattraper les matchs de la nuit passée. Cependant, ces réseaux internet publics, bien que pratiques par leur disponibilité, ne sont pas sécurisés.
En vous accompagnant de Surfshark VPN, vous avez ainsi la possibilité de profiter des services de l’un des réseaux virtuels privés les plus sûrs du marché.
Commencez tout simplement par ouvrir votre application Surfshark VPN et à choisir l'un des 4500 serveurs disponibles. Le côté pratique, c’est que des serveurs sont disponibles en France.
Cela sera bien utile pour accéder à votre plateforme de streaming pour la Coupe du monde 2026 de la FIFA. En France, ce sont M6+ et beIN SPORTS qui seront vos compagnons de football.
Surfshark VPN est un spécialiste du streaming
Le côté pratique de Surfshark VPN, c’est qu’il s’agit de l’un des réseaux virtuels privés les plus recommandables pour le streaming. En effet, vous disposez notamment du protocole WireGuard pour établir votre connexion VPN. Ce dernier est connu pour sa rapidité.
Plus encore, avec une bande passante illimitée, puisque le réseau internet sur lequel vous êtes connecté ne relie pas l’activité en cours à votre adresse IP, vous évitez les restrictions souvent appliquées une fois qu’une session streaming est détectée par un fournisseur d’accès à internet.
Enfin, avec des débits moyens de 10 Gb/s et même le déploiement de serveurs à 100 Gb/s, vous mettez toutes les chances de votre côté pour disposer d’un suivi de vos matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en HD.
Surfshark VPN est une aubaine pour rester connecté durant vos déplacements
Et cela, sur tous vos appareils connectés compatibles
Si vous vous déplacez dans un cadre professionnel par exemple, vous pouvez très bien connecter votre ordinateur à Surfshark VPN pour, notamment, être en mesure de répondre à vos mails en toute confidentialité, même sur le réseau Wi-Fi de votre TGV.
Plus encore, depuis votre tablette ou votre smartphone par exemple, vous pouvez, une fois votre connexion Surfshark VPN établie, suivre en même temps un match de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en streaming.
En effet, choisissez, une fois encore, un serveur situé en France, avant de vous connecter à votre plateforme M6+ ou beIN SPORTS comme depuis votre salon.
De fait, avec un seul plan d’abonnement, Surfshark VPN vous permet de connecter un nombre illimité d’appareils simultanément.
Cela est donc une très bonne nouvelle pour également équiper, par exemple, votre Smart TV avec l’app’ Surfshark disponible, ou bien établir une connexion à partir de votre NAS, routeur, et bien d’autres appareils connectés compatibles.
L’offre d’abonnement vaut le coup pour Surfshark VPN
En bref, avec une offre à partir de seulement 1,99 € /mois pour l’abonnement de long terme, vous pouvez renforcer votre confidentialité pour cette Coupe du monde de la FIFA 2026, et les 27 prochains mois.
Vous économisez, en plus, - 87 % sur le prix de la souscription au mois. Prenez simplement en compte que la TVA est applicable selon l’endroit où vous résidez, par exemple en France métropolitaine.
Surfshark met à votre disposition son service client anglophone par chat comme par mail, 24/7. 30 jours de garantie satisfait sont inclus dès votre souscription.
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodGarantie de remboursement 30 jours
- thumb_upAvantage : idéal pour les foyers
Surfshark s’est imposé comme l’un des VPN les plus cohérents pour un usage quotidien, surtout lorsqu’il faut protéger beaucoup d’appareils sans se poser de questions. Le service combine des connexions simultanées illimitées, des applications claires, de bons débits et un ensemble de fonctions bien intégrées autour de Nexus, d’Alternative ID et des outils de confidentialité additionnels. L’offre reste solide et agréable à utiliser, avec un bon équilibre entre accessibilité et richesse fonctionnelle. Elle montre en revanche quelques limites plus nettes sur les extensions de navigateur, les performances en 4G et le P2P, moins impressionnant que ce que ses débits laissent espérer.
- Plus de 4500 serveurs
- Connexions simultanées illimitées
- Applications claires et bien pensées
- Bons débits dans l’ensemble
- Nexus et fonctions avancées vraiment utiles
- Outils de confidentialité additionnels bien intégrés
- Renouvellements nettement moins avantageux que les prix d’appel
- Extensions moins complètes que les applications natives
* Les VPN sont légaux dans la plupart des pays, mais leur utilisation pour accéder à un service en dehors de la région où il est autorisé peut constituer une violation des conditions d’utilisation de la plateforme.