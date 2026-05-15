Trouver un VPN à la fois fiable, audité et accessible sans sacrifier la qualité : c'est exactement ce que cette offre exclusive Clubic sur Proton VPN Plus prétend proposer. La rédaction a analysé le service et les conditions de l'offre pour vous aider à vous faire votre propre avis.
Proton VPN s'est construit une réputation solide sur le marché des VPN, notamment grâce à son ancrage suisse et à une politique de confidentialité vérifiée par audit indépendant. Grâce à ce partenariat exclusif avec Clubic, il est désormais possible de souscrire à l'offre Proton VPN Plus à 2,99 €/mois pour un engagement de 24 mois, contre 9,99 € au tarif mensuel standard, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
La société Proton est basée à Genève, sous juridiction suisse, en dehors des réglementations qui contraignent les entreprises américaines ou européennes à fournir des données utilisateurs aux autorités. Ce positionnement n'est pas qu'un argument commercial : il traduit un cadre légal réel, qui explique en partie pourquoi Proton VPN figure régulièrement dans le comparatif VPN de la rédaction Clubic.
Pourquoi choisir le Proton VPN Plus ?
- Juridiction suisse : Proton VPN opère depuis Genève, hors des obligations imposées par les législations américaine et européenne, ce qui offre une protection concrète de vos données de navigation.
- Infrastructure étendue : le service s'appuie sur plus de 19 000 serveurs dans 145 pays, avec des connexions optimisées pour le streaming sur les principales plateformes, confirmé par notre test Clubic.
- Promotion significative : à 2,99 €/mois sur 24 mois avec garantie 30 jours, l'offre permet d'accéder à une solution premium à un tarif difficilement contestable, sans engagement définitif immédiat.
Confidentialité au quotidien, streaming et connexions nomades : les usages concrets de Proton VPN
Proton VPN Plus va sensiblement plus loin qu'une simple connexion chiffrée. Selon notre test, les performances de streaming sont satisfaisantes sur Netflix, Disney+ et Prime Video depuis plusieurs localisations, avec une lecture stable et sans interruption notable. Le service intègre également NetShield, un bloqueur de publicités et de traqueurs fonctionnant au niveau DNS, activable sans extension tierce sur toutes les plateformes compatibles. Sur les réseaux Wi-Fi publics, la connexion rapide permet de basculer en quelques secondes vers un tunnel sécurisé, ce qui en fait un choix cohérent pour les utilisateurs fréquemment en déplacement.
L'interface a été intégralement repensée au printemps 2025 : plus épurée, mieux organisée, elle donne accès aux fonctions avancées sans surcharger l'écran principal. Proton VPN est compatible avec Windows, macOS, Linux, Android et iOS, ce qui couvre l'essentiel des appareils du quotidien.
Ce que Proton VPN propose de plus, et là où d'autres fournisseurs gardent l'avantage
Face à NordVPN ou ExpressVPN, Proton VPN se distingue par la cohérence entre ses engagements en matière de vie privée et ses pratiques réelles, ainsi que par la disponibilité d'un plan gratuit sans limitation de durée. Les débits mesurés lors de nos tests restent toutefois légèrement en retrait des concurrents les plus rapides du segment, et l'absence de chat en direct dans le support client peut représenter un frein pour les utilisateurs qui recherchent une assistance réactive en cas de difficulté technique.
✅ Les points forts
- Siège en Suisse, hors des alliances de renseignement Five Eyes et Nine Eyes
- Politique no-logs vérifiée par un audit indépendant publié de façon transparente
- Plus de 19 000 serveurs dans 145 pays, avec des serveurs optimisés pour le streaming
- Plan gratuit sans limitation de durée, rare sur le marché des VPN payants
- Compatibilité confirmée avec Netflix, Disney+ et Prime Video lors de nos tests Clubic
❌ Les limites
- Débits parfois inférieurs à ceux des concurrents les plus performants en termes de vitesse pure
- Support client sans option de chat en direct, moins réactif qu'un service instantané
- Résultats de streaming variables selon les serveurs et les localisations sélectionnées
- Engagement de 24 mois requis pour bénéficier du tarif promotionnel à 2,99 €/mois
Cette promotion s'adresse en priorité aux utilisateurs qui souhaitent adopter un VPN de confiance pour un usage régulier : protection des connexions nomades, accès aux contenus géographiquement restreints, ou simple volonté de reprendre le contrôle sur leurs données de navigation. À 2,99 €/mois sur 24 mois avec garantie 30 jours, le rapport qualité-prix est difficile à contester pour un service dont la crédibilité en matière de confidentialité n'est plus à bâtir.
En revanche, si votre priorité absolue est la vitesse de connexion ou si vous avez besoin d'une assistance en temps réel, des alternatives comme NordVPN ou ExpressVPN méritent d'être mises en concurrence. Proton VPN n'est pas le plus rapide du marché, mais peu de ses concurrents peuvent revendiquer un ancrage suisse aussi solide, une transparence aussi documentée et un plan gratuit véritablement utilisable sans limitation de durée.
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