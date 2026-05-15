Proton VPN s'est construit une réputation solide sur le marché des VPN, notamment grâce à son ancrage suisse et à une politique de confidentialité vérifiée par audit indépendant. Grâce à ce partenariat exclusif avec Clubic, il est désormais possible de souscrire à l'offre Proton VPN Plus à 2,99 €/mois pour un engagement de 24 mois, contre 9,99 € au tarif mensuel standard, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

La société Proton est basée à Genève, sous juridiction suisse, en dehors des réglementations qui contraignent les entreprises américaines ou européennes à fournir des données utilisateurs aux autorités. Ce positionnement n'est pas qu'un argument commercial : il traduit un cadre légal réel, qui explique en partie pourquoi Proton VPN figure régulièrement dans le comparatif VPN de la rédaction Clubic.