CyberGhost compte parmi les VPN les plus installés du marché grand public, et pour cause : la combinaison d'un réseau massif de plus de 12 000 serveurs répartis dans plus de 100 pays, d'une interface soignée et d'un tarif pensé pour les engagements longue durée en fait un choix difficile à ignorer.

L'offre actuellement disponible place le service à 2,19 €/mois pour un plan de 26 mois (2 ans + 2 mois offerts), soit 56,94 € facturés à la souscription, avec renouvellement annuel automatique au même tarif. Cet abonnement est couvert par une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, l'une des plus généreuses du secteur.

Le profil cible est large : particuliers peu versés dans la technique, familles souhaitant couvrir plusieurs appareils, voyageurs fréquents qui se connectent depuis des réseaux publics. CyberGhost mise avant tout sur l'accessibilité pour convaincre, et le pari semble réussi au vu des chiffres d'adoption du service.