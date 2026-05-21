Vous protégez votre maison, vos données bancaires et même votre santé, mais est-ce que votre vie numérique bénéficie du même niveau de vigilance ? CyberGhost VPN propose en ce moment son plan 2 ans + 2 mois à 2,19 €/mois, soit l'équivalent d'un café…
CyberGhost compte parmi les VPN les plus installés du marché grand public, et pour cause : la combinaison d'un réseau massif de plus de 12 000 serveurs répartis dans plus de 100 pays, d'une interface soignée et d'un tarif pensé pour les engagements longue durée en fait un choix difficile à ignorer.
L'offre actuellement disponible place le service à 2,19 €/mois pour un plan de 26 mois (2 ans + 2 mois offerts), soit 56,94 € facturés à la souscription, avec renouvellement annuel automatique au même tarif. Cet abonnement est couvert par une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, l'une des plus généreuses du secteur.
Le profil cible est large : particuliers peu versés dans la technique, familles souhaitant couvrir plusieurs appareils, voyageurs fréquents qui se connectent depuis des réseaux publics. CyberGhost mise avant tout sur l'accessibilité pour convaincre, et le pari semble réussi au vu des chiffres d'adoption du service.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- Un réseau parmi les plus larges du marché : plus de 12 000 serveurs répartis dans plus de 100 pays, avec des serveurs optimisés pour le streaming, le P2P et le gaming, accessibles en quelques clics depuis l'application.
- Une transparence documentée et auditée : la politique no-log de CyberGhost est vérifiée chaque trimestre par le cabinet Deloitte, avec publication d'un rapport public accessible, un engagement rare à ce niveau de régularité dans le secteur VPN.
- Un coût annuel difficile à contester : à 2,19 €/mois pour 26 mois (56,94 € à la souscription), le service couvre jusqu'à 7 appareils simultanément, ce qui ramène le coût par appareil à moins de 50 centimes par mois.
CyberGhost VPN : un outil polyvalent, pensé pour tous les profils
CyberGhost s'adresse en priorité aux utilisateurs qui cherchent une solution simple, rapide à configurer et efficace sans expertise technique particulière. Que vous souhaitiez sécuriser votre connexion depuis un Wi-Fi public lors d'un déplacement, accéder à des catalogues de streaming disponibles à l'étranger ou protéger l'ensemble des appareils du foyer, le service propose des serveurs dédiés à chaque usage, identifiés clairement dans l'interface.
Dans son test approfondi de CyberGhost, la rédaction Clubic relève des débits atteignant 430 Mb/s en France via le protocole WireGuard, un niveau très confortable pour la navigation courante, le streaming en haute définition et le téléchargement. Avec 7 connexions simultanées incluses dans l'abonnement, un seul compte suffit à couvrir téléphone, ordinateur portable, tablette et téléviseur connecté, sans surcoût ni configuration complexe.
Face à NordVPN ou Proton VPN : quelle place pour CyberGhost ?
NordVPN et ExpressVPN restent des alternatives sérieuses, souvent citées pour leurs performances ou leurs fonctionnalités avancées, mais leurs tarifs longue durée sont généralement plus élevés que ceux de CyberGhost pour des caractéristiques globalement comparables. Des acteurs comme Proton VPN séduisent davantage les profils soucieux d'une approche entièrement open source, tandis que CyberGhost se distingue par le rapport entre la taille de son réseau, le nombre d'appareils simultanés couverts et le prix pratiqué.
✅ Les points forts
- Plus de 12 000 serveurs dans plus de 100 pays, un réseau couvrant la quasi-totalité des besoins courants
- Protocole WireGuard par défaut, pour des débits élevés et une latence réduite sur la majorité des usages
- Politique no-log vérifiée chaque trimestre par Deloitte, avec publication d'un rapport de transparence accessible à tous
- Garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, parmi les plus longues disponibles sur le marché VPN
- 7 connexions simultanées incluses, suffisant pour couvrir l'ensemble des appareils d'un foyer avec un seul abonnement
❌ Les limites
- Le renouvellement annuel automatique à 56,94 € après la période promotionnelle nécessite d'anticiper pour éviter toute mauvaise surprise
- L'application desktop reste moins riche en options de personnalisation que certains concurrents destinés aux profils avancés
- Les performances varient sensiblement selon les serveurs, notamment sur des destinations géographiquement éloignées
- CyberGhost appartient au groupe Kape Technologies, ce qui peut susciter des interrogations légitimes chez les utilisateurs les plus soucieux de leur indépendance numérique
Cette offre à 2,19 €/mois est encore disponible, mais les conditions tarifaires peuvent évoluer à tout moment : vérifiez la disponibilité avant de vous décider.
CyberGhost VPN à 2,19 €/mois s'impose comme une proposition concrète pour quiconque souhaite adopter un VPN fiable sans alourdir son budget numérique. Le service conviendra en priorité aux utilisateurs grand public qui veulent un outil simple et efficace au quotidien, aux familles cherchant à couvrir plusieurs appareils sous un seul abonnement, et à ceux qui effectuent régulièrement des déplacements. L'audit Deloitte, le réseau de plus de 12 000 serveurs et la garantie de 45 jours constituent des gages sérieux qui différencient CyberGhost d'une offre purement commerciale.
En revanche, si vous êtes un profil technique en quête de fonctionnalités avancées et d'une transparence totale sur la propriété du service, des alternatives comme Proton VPN méritent d'être étudiées en parallèle. Pour tous les autres, cette fenêtre tarifaire à 2,19 €/mois est une occasion réelle d'adopter un réflexe de cybersécurité qui coûte, sur l'année, à peine plus qu'un repas au restaurant.
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