Quand on évoque un VPN, on pense d'abord à la sécurisation des connexions sur les réseaux publics ou au déblocage de contenus géorestreints. Proton VPN répond à ces usages classiques, mais son atout le moins médiatisé reste NetShield, un filtre DNS qui intercepte publicités, traqueurs et malwares avant même leur affichage sur vos appareils. L'offre exclusive réservée aux lecteurs de Clubic passe l'abonnement 2 ans à 2,99 €/mois au lieu de 9,99 €, soit 168€ d'économie sur la durée, avec une garantie 30 jours satisfait ou remboursé pour tester sans risque.

Basé en Suisse, code source ouvert et audité publiquement, Proton VPN a aussi l'avantage d'être utilisé par plus de 100 millions de personnes, un chiffre qui témoigne d'une crédibilité bien établie dans un secteur où les promesses de confidentialité sont rarement vérifiables.