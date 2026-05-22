Plus de 60% des internautes jugent la publicité en ligne envahissante, et la tendance ne s'inverse pas. Proton VPN propose une réponse inattendue à ce quotidien numérique pesant, en intégrant un bloqueur publicitaire DNS directement dans son application…
Quand on évoque un VPN, on pense d'abord à la sécurisation des connexions sur les réseaux publics ou au déblocage de contenus géorestreints. Proton VPN répond à ces usages classiques, mais son atout le moins médiatisé reste NetShield, un filtre DNS qui intercepte publicités, traqueurs et malwares avant même leur affichage sur vos appareils. L'offre exclusive réservée aux lecteurs de Clubic passe l'abonnement 2 ans à 2,99 €/mois au lieu de 9,99 €, soit 168€ d'économie sur la durée, avec une garantie 30 jours satisfait ou remboursé pour tester sans risque.
Basé en Suisse, code source ouvert et audité publiquement, Proton VPN a aussi l'avantage d'être utilisé par plus de 100 millions de personnes, un chiffre qui témoigne d'une crédibilité bien établie dans un secteur où les promesses de confidentialité sont rarement vérifiables.
Pourquoi choisir Proton VPN ?
- NetShield, le bloqueur DNS intégré : filtre les publicités, les traqueurs et les malwares avant leur chargement sur tous vos appareils, sans extension de navigateur à installer.
- Une réduction de 70 % sur 2 ans : l'abonnement passe à 2,99 €/mois au lieu de 9,99 €, soit 168 € d'économie sur la durée, avec une garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours.
- Ancrage suisse et open source : code audité de façon indépendante, aucun journal de connexion conservé, et une juridiction parmi les plus protectrices au monde pour la confidentialité des données.
Proton VPN et NetShield : un bloqueur de pubs en prime, pas en option
Le filtrage DNS de NetShield intercepte les requêtes vers les domaines publicitaires et de tracking en amont, ce qui réduit mécaniquement le poids des pages chargées et la consommation de données mobiles. Deux modes sont disponibles : le premier cible uniquement les logiciels malveillants, le second élargit le blocage aux publicités et aux traqueurs comportementaux, option activée par défaut. La fonctionnalité couvre Windows, macOS, Linux, Android et iOS sans nécessiter la moindre extension tierce, ce qui la distingue des approches classiques et la rend efficace dans tous les contextes, y compris sur les applications mobiles.
Comme la rédaction a pu le constater lors de son analyse du service, les performances de streaming restent stables une fois la connexion VPN établie, et NetShield affiche en temps réel un compteur de publicités et traqueurs bloqués, preuve concrète de son efficacité au quotidien.
Proton VPN face aux alternatives : ce que l'abonnement apporte, et ce qu'il ne remplace pas
À ce tarif, Proton VPN se positionne directement face à des acteurs comme NordVPN ou Surfshark, avec l'avantage d'un bloqueur DNS natif, d'un historique solide en matière de confidentialité et d'un code source ouvert permettant une vérification externe indépendante.
Pour les utilisateurs en quête d'un filtrage publicitaire plus exhaustif dans tous les contextes applicatifs, des outils dédiés comme Pi-hole restent des compléments pertinents, mais ils demandent une configuration nettement plus technique.
✅ Les points forts
- NetShield bloque pubs, traqueurs et malwares au niveau DNS, sans extension de navigateur à installer
- Abonnement 2 ans à 2,99 €/mois avec 70 % de réduction, garantie de remboursement 30 jours
- Accès à plus de 140 pays pour changer de localisation, avec des serveurs répartis dans le monde entier
- Basé en Suisse, code source ouvert et audité de façon indépendante, aucun log de connexion conservé
- Compatible Windows, macOS, Linux, Android et iOS, note application supérieure à 4,6 sur 5
❌ Les limites
- NetShield n'est pas disponible sur l'application SmartTV de Proton VPN
- Le tarif avantageux impose un engagement de 24 mois, moins flexible qu'un abonnement mensuel
- Le blocage DNS reste moins exhaustif qu'un bloqueur de publicités dédié sur certains formats applicatifs
- La demande de remboursement doit être effectuée manuellement auprès du support dans les 30 jours
Proton VPN se distingue ici par la combinaison d'une protection VPN sérieuse et d'un bloqueur publicitaire DNS natif, le tout à un tarif qui le rend accessible à un large public. À 2,99 €/mois sur 2 ans, l'offre cible en priorité les internautes fatigués des publicités envahissantes, les professionnels fréquemment connectés sur des réseaux partagés, et ceux qui souhaitent reprendre la main sur leur empreinte numérique sans multiplier les applications.
Si vous cherchez un bloqueur de pub chirurgical capable d'éliminer chaque bannière dans chaque contexte applicatif, Proton VPN ne suffira peut-être pas seul. En revanche, si vous souhaitez une solution unifiée combinant confidentialité, accès à des contenus de plus de 140 pays et filtrage publicitaire intégré, avec la sécurité d'une garantie 30 jours, cet abonnement mérite votre attention.
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