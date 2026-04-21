Avec l’explosion du streaming et la multiplication des connexions sur Wi-Fi publics, sécuriser sa navigation tout en gardant un accès fluide à ses contenus devient essentiel. Bonne nouvelle, CyberGhost VPN dégaine une offre à prix jamais vu qui pourrait bien vous intéresser…
CyberGhost VPN met en avant une nouvelle offre particulièrement agressive en ce mois d'avril 2026 : 2 ans + 2 mois pour seulement 1,75 €/mois, soit une réduction d’environ 85 % par rapport au tarif classique.
Une offre longue durée pensée pour les usages actuels
L’abonnement mis en avant repose sur une logique simple : réduire fortement le prix mensuel en échange d’un engagement plus long. Concrètement, vous bénéficiez de 26 mois de protection (24 mois + 2 mois offerts), pour un coût total bien inférieur à un abonnement mensuel classique, qui dépasse souvent les 3€ chez la plupart des VPN. Ce type de formule s’adresse surtout aux utilisateurs réguliers : ceux qui utilisent un VPN pour le streaming, les déplacements ou la sécurisation quotidienne de leur connexion.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Un VPN particulièrement adapté au streaming
CyberGhost fait partie des VPN qui ont fortement misé sur le streaming ces dernières années. Le service propose des serveurs dans plus de 100 pays optimisés pour les principales plateformes de streaming, permettant d’accéder plus facilement à des catalogues étrangers. Dans la pratique, cela permet de retrouver ses séries habituelles à l’étranger ou ou simplement profiter d’une lecture plus stable sur certains réseaux. Ce positionnement n’est pas anodin : CyberGhost VPN est souvent cité comme le meilleur VPN pour débloquer les plateformes de streaming, avec une infrastructure massive pensée pour cet usage .
Une infrastructure solide pour une navigation fluide
Derrière ce tarif attractif, CyberGhost VPN s’appuie sur une infrastructure importante, avec plus de 11 500 serveurs répartis dans une centaine de pays. L’objectif est clair : garantir des débits suffisants pour les usages les plus gourmands, comme la vidéo en HD ou 4K. Noté 9,8/10 dans son test indépendant sur Clubic, le service utilise également des technologies reconnues comme le chiffrement AES-256 et des protocoles récents (WireGuard, OpenVPN), afin de sécuriser les données sans trop impacter la vitesse de connexion.
Un usage simple sur tous les appareils
CyberGhost VPN est conçu pour fonctionner sur la majorité des appareils : ordinateurs, smartphones, tablettes ou TV connectées. Un seul abonnement permet de protéger jusqu’à 7 appareils simultanément, ce qui correspond à un usage personnel ou familial classique. L’interface reste accessible, même pour les utilisateurs novices, avec des connexions rapides en quelques clics et des profils préconfigurés selon les usages (streaming, navigation sécurisée, etc.).
Au-delà du streaming, l’intérêt d’un VPN reste la sécurité. Sur les réseaux Wi-Fi publics (hôtels, gares, cafés), les données peuvent être exposées. CyberGhost crée un tunnel chiffré qui rend ces informations illisibles pour les tiers. Cela en fait un outil utile au quotidien, notamment en déplacement ou en télétravail.
Une offre à considérer face à la concurrence
Face à des services comme NordVPN ou ExpressVPN, CyberGhost se distingue avant tout par son prix. Là où certains VPN premium restent proches des 3 € par mois, cette offre à 1,75 €/mois le positionne clairement comme une solution plus accessible. Il ne cherche pas forcément à rivaliser sur les fonctionnalités les plus avancées, mais pour la grande majorité des usages — streaming, navigation sécurisée, accès aux contenus — le niveau de service reste largement suffisant.
Avec son offre 2 ans + 2 mois à 1,75 €/mois, CyberGhost propose l’un des rapports qualité/prix les plus attractifs du moment pour un VPN. Entre streaming sans restriction, navigation sécurisée et compatibilité multi-appareils, il répond aux besoins essentiels des utilisateurs modernes. Attention toutefois à la durée de validité de l'offre qui est disponible du 21 avril jusqu'au 5 mai 2026.
✅ Les points forts
- Tarif attractif sur la durée : proposé à environ 1,75 €/mois sur 26 mois, CyberGhost se positionne parmi les VPN les plus compétitifs du moment.
- Infrastructure solide et internationale : avec près de 11 500 serveurs répartis dans 100 pays, le service est particulièrement adapté au streaming et aux usages en mobilité à l’étranger.
- Engagement fort sur la confidentialité : la politique “no-log” a été auditée par Deloitte, un élément rassurant dans un secteur où la transparence reste variable selon les acteurs.
- Période d’essai sans risque : la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours permet de tester le service dans la durée, ce qui reste rare sur le marché.
- Prise en main accessible : l’interface a été conçue pour être intuitive, même pour les utilisateurs peu techniques, avec des connexions rapides en quelques clics.
- Option IP dédiée à tarif réduit : proposée à 2,50 €/mois (au lieu de 5 €), elle permet de bénéficier d’une adresse IP stable, utile pour certains services sensibles ou accès professionnels.
❌ Les limites
- Performances légèrement en retrait sur longue distance : selon les comparatifs, les vitesses peuvent être un peu inférieures à celles d’ExpressVPN sur des connexions très éloignées.
- Fonction split tunneling non disponible partout : cette option reste absente sur iOS et macOS, ce qui peut limiter certains usages dans l’écosystème Apple.
- Option IP dédiée en supplément : bien que proposée à tarif réduit, elle reste facturée en plus chaque mois, ce qui peut alourdir la facture pour les utilisateurs les plus exigeants.
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