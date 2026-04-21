CyberGhost fait partie des VPN qui ont fortement misé sur le streaming ces dernières années. Le service propose des serveurs dans plus de 100 pays optimisés pour les principales plateformes de streaming, permettant d’accéder plus facilement à des catalogues étrangers. Dans la pratique, cela permet de retrouver ses séries habituelles à l’étranger ou ou simplement profiter d’une lecture plus stable sur certains réseaux. Ce positionnement n’est pas anodin : CyberGhost VPN est souvent cité comme le meilleur VPN pour débloquer les plateformes de streaming, avec une infrastructure massive pensée pour cet usage .