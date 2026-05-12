C'est donc dans cet espèce de flou politique que Philippe Latombe a décidé de hausser le ton. Ce mardi 12 mai, le député Les Démocrates de Vendée a publié la question écrite qu'il vient de déposer officiellement à l'Assemblée nationale, à destination de la ministre et dont avons pris connaissance cet après-midi. Concrètement, ce type d'acte parlementaire somme le gouvernement à répondre par écrit et de manière officielle. Et la demande de l'élu est claire. Il souhaite que l'État explique clairement ce qu'il compte faire, ou ne pas faire, avec les VPN, et qu'il donne « la doctrine gouvernementale » sur le sujet. Une bonne fois pour toutes, comprend-on.