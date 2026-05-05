Un glissement qui n’a d’ailleurs rien d’une vue de l’esprit, puisqu’il suffit de regarder ce qui se passe outre-Manche pour mesurer à quelle vitesse les débats sur la protection des mineurs en ligne ont fini par faire des VPN un problème à traiter. Au Royaume-Uni, l’Ofcom, le régulateur national, a ainsi prévenu que les plateformes soumises à l’Online Safety Act ne devaient pas encourager les mineurs à contourner les contrôles d’âge, y compris par l’usage d’un réseau privé virtuel.

Le débat parlementaire a poussé le raisonnement encore plus loin, puisqu’un amendement au Children’s Wellbeing and Schools Bill, discuté à Westminster, prévoit explicitement d’interdire la fourniture de services VPN aux enfants et d’imposer aux fournisseurs concernés une vérification d’âge efficace pour les connexions depuis le pays. Pas encore d’interdiction généralisée, certes, mais déjà une volonté de contrôler plus largement les VPN, au motif qu’ils ouvriraient une faille à colmater dans le système.

On en profitera pour rappeler qu’en France, les lignes commencent aussi à bouger. Fin janvier, Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, avait laissé entendre que les VPN figuraient parmi les prochains sujets à traiter dans le cadre de la protection des mineurs en ligne, avant que le gouvernement ne tente de calmer le jeu.

Le sujet est aussi revenu par ricochet au cours de la conférence tenue par Henna Virkkunen. Interrogée, cette fois, sur la proposition française d’interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et sa compatibilité avec le DSA, la vice-présidente de la Commission a reconnu suivre de près les initiatives nationales, tout en concédant aux États membres une marge de manœuvre pour fixer des limites d’âge et restreindre l’accès de leurs citoyens à certains services.

Alors qu’on s’entende, les VPN n’étaient pas explicitement cités dans cette question. Mais entre cette latitude laissée aux pays de l’Union, la volonté affichée d’une réponse européenne et le silence assourdissant opposé à la question posée plus tôt sur les VPN, on peut légitimement s’interroger sur ce que Bruxelles finira par cautionner.